En medio de emociones cruzadas, se habilitó el cruce Iguazú-Foz después de 560 días

El día más esperado para argentinos y brasileños llegó después de 560 días de frontera cerrada. Pocos minutos después del mediodía, cuando Nación oficializó la apertura del puente internacional Tancredo Neves en el marco de la prueba piloto, se levantaron las vallas que marcaron el cierre fronterizo para frenar el avance de la pandemia en marzo de 2020. A partir de ese momento, decenas de argentinos pasaron el viaducto sobre el río Paraná y regresaron al país.



Emoción y bronca fueron las emociones que primaron en el primer día de apertura. Por un lado la felicidad por volver a encontrarse con los seres queridos después de mucho tiempo. Y por otro, la incertidumbre porque hasta el mediodía no había mayores certezas del momento en que se iba a habilitar el corredor turístico seguro. Pero todos coincidieron en algo: en esa alegría de regresar a suelo argentino.



Una familia de Miramar fue la primera en cruzar sobre el puente, quienes durante horas esperaron la decisión administrativa para pasar. Ese cruce se produjo a las 12.30 y fueron recibidos por un equipo de Salud Pública, liderado por el ministro de Salud, Oscar Alarcón. En declaraciones públicas, el funcionario afirmó que la familia cumplió con los requisitos necesarios para arribar al país, como contar con el esquema de vacunación completo -es decir con las dos dosis- y PCR negativo con tres días de anticipación.



Poco después una pareja de artesanos logró pasar sobre el viaducto luego de contar con los requerimientos necesarios para cruzar al lado argentino. “Emoción” fue el término elegido para resumir el momento que tanto ansiaban.



Pero el momento más esperado se produjo poco después de la 14, cuando se registró el primer cruce de una persona brasileña en el país, en el contexto del corredor turístico seguro que solicitó Misiones desde hace un mes y medio para avanzar en la recuperación de Iguazú.



Sin embargo, ese instante fue para el reencuentro de una familia brasileña que la pandemia separó. Por un lado Katleen Chagas, que desde principios de 2020 se mudó a Buenos Aires y se instaló en Iguazú a principios de año, a la espera del regreso de su madre Andreia, que vive en Foz. Andreia fue la primera brasileña que ingresó. Tras constatarse que cumplía con las medidas sanitarias solicitadas por la Provincia, pasó por Migraciones. Con su valija en mano, salió de la oficina y caminó unos metros por la Aduana. Fuera del Centro de Frontera, Katleen la esperaba.



Inmediatamente, madre e hija corrieron y se fundieron en un abrazo que ambas anhelaban desde hace 560 días. Es que era el abrazo más esperado. En medio de llantos de felicidad, finalmente se reencontraron y volvieron a intercambiar presencialmente frases de afecto. “Te quiero mucho”, coincidieron ambas.



“Lo único que nos separaba era el puente. Ambas somos de Manaos. Casi dos años sin vernos, estoy muy emocionada. Vine a Iguazú desde Buenos Aires, donde vivía, para ver a mi familia y me quedé esperando aquí de este lado. Me mudé a Puerto Iguazú para ver a mi familia, desde el 23 de enero estaba en Iguazú, hablando con mi familia por videollamada”, dijo Katleen en diálogo con El Territorio.



Por su parte, Andreia contó: “Mis hijos son argentinos, mi esposo es argentino y yo soy brasileña, pero mi corazón es argentino. Volver acá al país es emocionante. Mi marido y yo empezamos a llorar desde la mitad del puente. Mi marido regresó, me trajo sólo para ver a mi hija. Ahora vamos a disfrutar, estar juntas, conocer a mi yerno, a mi nieto y aprovechar el tiempo completo”.



Después de ese momento, Katleen y Andreia se subieron al auto para recuperar el tiempo perdido. Desde el Centro de Frontera hasta el auto caminaron abrazadas en todo instante.



Por otra parte, Patricia Durán Vaca, empresaria y dirigente del rubro turístico de Iguazú, se mostró expectante con la reapertura del paso internacional. Consideró que con ello “se avanzará en la reactivación de Iguazú tan necesaria”.



Precisó además: “Tenemos que ser cautelosos. Es una primera experiencia para el turismo internacional”.



Preparativos en la frontera

Durante los últimos minutos del domingo, en el Centro de Frontera se avanzaba con la preparación de una carpa sanitaria, previo al arribo de Migraciones para ingresar al país.



Anoche llegaron a la zona el ministro de Salud, Oscar Alarcón; el subsecretario de Salud, Héctor Proeza; la directora del Hospital de Iguazú, Raquel Matcoski; promotores de salud; y autoridades de Gendarmería Nacional y de Migraciones.



En los primeros minutos de ayer, autoridades de Gendarmería informaron que se esperaba por la decisión administrativa para dejar formalmente habilitado el paso internacional para permitir el ingreso de los primeros visitantes desde Foz de Iguazú, para quienes regirá la prueba piloto del turismo internacional.



Al mismo tiempo, personal de salud trabajaba contrarreloj para colocar la carpa sanitaria para realizar los test rápidos para detectar posibles casos de Covid-19. También se avanzó en refacciones en las casillas de Migraciones precisamente para el ingreso al país.



Como informó este medio, se habilitan en primera instancia unas ocho casillas para el corredor turístico seguro para el movimiento internacional. Al mismo tiempo, se prepararon tres casillas para la salida al país.



Primeros intentos de cruce

Durante la primera hora de vigencia de la prueba piloto, cuatro vehículos arribaron al Centro de Frontera argentino para intentar cruzar a Foz. Esto al entender que se habilitaba el cruce hacia Brasil, lo que en primera instancia no sucedió. Cancillería Argentina en Brasil había informado que no se permitiría el paso de vecinos de Iguazú hasta tanto haya una decisión formal al respecto, lo que ocurrió finalmente en horas de la tarde de ayer.



Es que aún no se había aplicado el convenio de reciprocidad entre la Argentina y Brasil para el tránsito vecinal fronterizo -que ya rige entre Foz y la paraguaya de Ciudad del Este-.



El primer auto había llegado a las 0.13. Allí, un hombre pidió cruzar a Foz para reencontrarse con su familia, pero al llegar al Centro de Frontera le informaron que el cruce de argentinos aún no estaba permitido. “Hace un año y medio que no veo a mi mujer y a mis hijas, que son brasileñas. La verdad que es indignante porque extraño a mi familia y los quiero ver, como también mi hijo no ve a su mamá. Es una familia que se separó por esta situación”, indicó indignado.



A las 0.33 arribó otro auto, pero tampoco pudo cruzar. “Aún no está permitido el cruce hacia Brasil”, explicaron los gendarmes. Otro rodado que llegó al Centro de Frontera tenía dentro a cuatro jóvenes que también insistieron en pasar al vecino país.



Por último, una pareja intentó cruzar al entender que desde la hora 0 se permitiría el cruce de argentinos. “Aún no hay una decisión al respecto”, explicaron las autoridades a la pareja de iguazuenses que buscó pasar al Brasil sin éxito.



Entre las dudas y la imprecisión

Del otro lado del Centro de Frontera, precisamente en el sector de ingreso a las casillas de salida del país, cerca de 100 argentinos intentaron registrar la salida e ingresar a Brasil. No obstante, la solicitud fue imposible ya que en Brasil regía hasta horas de la tarde de ayer, un decreto que impedía el ingreso de extranjeros a territorio brasileño.



Muchos de ellos eran vecinos de Puerto Iguazú, otros argentinos de otras provincias que viven en Brasil y otros que buscaban visitar a sus familiares que residen del otro lado de puente.



“Yo viajé desde Buenos Aires hoy (por ayer) porque escuché que (la directora de Migraciones Florencia) Carignano dijo que no estaba prohibida la salida. Me tomé un avión y tengo una conexión de Foz a Río esta tarde y me encuentro con que no puedo salir. Siento mucha impotencia y bronca, informaron mal y ahora estoy varado a la espera de la decisión”, indicó Pedro Juárez.



En tanto, Nancy y Fernando, una pareja de cordobeses que hace 30 años viven en Balneario Camboriú pero jamás pensaron en hacer la residencia, llegaron a la Argentina antes del inicio de la pandemia para visitar la familia, pero no lograron volver. “Estamos intentando salir hace tres meses, estuvimos en Paso de la Patria, en Bernardo Irigoyen y hace un mes estamos en Iguazú. Todos los días venimos a preguntar si podemos salir y la respuesta es no. Esperamos que el 1 de octubre nos permitan volver a casa”.



En tanto, Emiliano, un joven deportista de Buenos Aires, arribó hace tres días a Iguazú a la espera de cruzar el puente Tancredo Neves para participar de un evento de tenis en Foz de Iguazú.



Pero al mediodía, y a la espera de definiciones, los interesados se apostaron al costado del paso internacional a la espera de una medida de Brasil que les permitiera cruzar.



“Desde Buenos Aires nos dijeron que se podía cruzar el puente, pero vinimos acá y nos encontramos con que aún no abrieron. Sólo se permite el ingreso de argentinos cuando anoche a última hora se emitió un comunicado que sólo generó confusiones”, indicó.

Requisitos para el ingreso al país

Vacunación: Se debe contar con el esquema completo por lo menos 14 días antes del ingreso. Se consignará con declaración jurada exigida por Migraciones.



Prueba negativa: La prueba PCR negativa en origen debe ser realizada dentro de las 72 horas previas al ingreso y test de antígenos al ingresar.



Aislamiento: Desde el 1 de octubre se elimina el aislamiento para argentinos que arriben al país con los requisitos.



Menores: Los menores sin esquema de vacunación deberán presentar PCR y test de antígenos al ingreso, pero deberán realizar aislamiento con un nuevo PCR entre el quinto y séptimo día hábil del mismo. Para culminar el aislamiento, dichas pruebas deben dar negativo.

Manifestación para agradecer

Antes del arribo de las autoridades nacionales y provinciales, alrededor de las 15.30 vecinos de Puerto Iguazú se movilizaron con autos y banderas sobre la ruta en inmediaciones del ingreso al Centro de Frontera. Con bocinazos, trabajadores de turismo y del comercio celebraron la reapertura del paso internacional. Asimismo, con carteles de agradecimiento, indicaron que la prueba piloto permitirá avanzar con la reactivación del destino Iguazú.

Tras la incertidumbre, se formalizó la habilitación

Después de varias horas de indefiniciones, finalmente el paso internacional Tancredo Neves que une Puerto Iguazú con Foz de Iguazú (Brasil) quedó formalmente habilitado en horas del mediodía de ayer, a través de la decisión administrativa 935/2021 sobre Corredores Seguros.



Al momento que fue publicado el referido documento, automáticamente se levantaron las barreras impuestas durante más de un año y medio sobre el puente, momento esperado por muchas familias que esperaban reencontrarse.



En este sentido, se manifiesta en el artículo 1 del documento: “Autorízase la apertura de sendos corredores seguros para el ingreso a la República Argentina en el Paso Fronterizo Terrestre Tancredo Neves de la provincia de Misiones”, desde el momento de la publicación de la normativa en el Boletín Oficial.



En el mismo artículo se señala que el aeropuerto internacional Cataratas del Iguazú Carlos Eduardo Krause también queda habilitado aunque a partir del 1 de octubre, es decir desde el viernes próximo, “quedando ello sujeto a la acreditación previa por parte de la Provincia de Misiones ante el Ministerio de Salud, de la autorización del lugar de testeo por parte del Organismo Regular del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna)”.



Por otra parte, en el artículo 2 de la misma normativa, se específica que se aprueba el documento identificado como “Protocolo de Apertura para Corredor Turístico Seguro Aéreo Terrestre Provincial” y el “Protocolo de Prueba Piloto Turismo Internacional”.



En esta misma linea, la referida documentación señala que la implementación se ajustará conforme con las previsiones de los textos vigentes.



Mientras que en el artículo 3 del escrito publicado en la jornada de ayer se especifica que “apruébase a partir del 2 de septiembre y hasta el día 30 de septiembre ambos corredores dentro del paso fronterizo Tancredo Neves y cuya apertura es autorizada para implementación de una experiencia de prueba piloto limítrofe”, habilitándose el ingreso también de nacionales y residentes en el país, respectivamente.

