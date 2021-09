Clausuran show de Los Totora en la Costanera

martes 28 de septiembre de 2021 | 6:04hs.

La Municipalidad de Posadas clausuró un show de la banda musical Los Totora que estaba por desarrollarse en el bar Berlín, ubicado en la Costanera. En medio de un escándalo, y cruce de acusaciones, se desarrolló el operativo que interrumpió el evento porque no “tenían autorización para realizar show en vivo”.



“Ellos sabían que no podían hacer y lo hicieron. Cerraron el lugar con un vallado de madera y pusieron una media sombra. La Municipalidad nunca autorizó eso. Había muchísima gente adentro y afuera. Y antes de que empiece a tocar la banda ya se les clausuró”, explicaron fuentes que participaron del operativo.



Se les labraron dos actas de infracción, una por hacer un espectáculo no habilitado y otra por el perímetro que cerraron sin autorización.



Según testigos, la cantidad de personas que se concentraron para presenciar el recital llegaba al millar, en la que iba a ser la última actuación de la banda en la zona, ya que previamente se presentaron en un barrio privado cerca de Posadas y anoche en otro bar capitalino. Tras la suspensión, el cantante de la banda contó a los presentes que se había suspendido el show y avisó que se iba a reprogramar la visita.