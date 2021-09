Ex prefecturiano posadeño será enjuiciado por histórica carga narco

martes 28 de septiembre de 2021 | 6:03hs.

Un ex agente de la Prefectura Naval Argentina que tenía pedido de captura internacional por haber caído en los esteros del Iberá con una avioneta robada será sometido a juicio desde este jueves, acusado de participar del contrabando de casi 10 toneladas de marihuana, informaron fuentes judiciales.



Se trata del ex suboficial de dicha fuerza, Valentín Ramírez (51), un posadeño criado en Villa Cabello. “El Ninja”, como es conocido, será enjuiciado junto a un segundo imputado, Ramón Gaspar Alderete Núñez (56), por el Tribunal Oral de Corrientes. La información fue dada a conocer ayer por la agencia de noticias Télam.



Según se detalló, ambos están acusados de participar del intento de contrabando de 9.082 kilos de marihuana que fueron secuestrados el 8 de febrero de 2019 en un establecimiento rural conocido como “Campo de Ríos”, ubicado en inmediaciones de la Ruta Nacional 12, en la ciudad correntina de Ituzaingó.



La droga se encontraba distribuida en 556 bultos con 9.507 ladrillos de marihuana prensada, ubicados detrás de una construcción dentro de ese campo, donde también fue hallado un camión Scania con semirremolque abierto y dominio de Foz do Iguazú, Brasil.



En el ingreso al predio fue atrapado Ramírez y dentro del campo, Alderete Núñez, quien pretendió huir al ser visto por los agentes de la fuerza federal. Según los peritajes efectuados en el transcurso de la investigación, con la droga secuestrada era posible obtener 312.686.448 de dosis de marihuana.



Se trató de un procedimiento histórico para la fuerza e incluso los panes de marihuana fueron distribuidos a lo largo del corsódromo local bajo una fuerte custodia.



Captura internacional

Al momento de ser detenido, Ramírez tenía un pedido de captura internacional desde 2017 por una causa en la que se le imputaba participar del robo de una avioneta Cessna 182 de un hangar del aeroclub de la ciudad entrerriana de Victoria que finalmente apareció caída en los esteros del Iberá.



Dicho siniestro ocurrió luego de que el 21 de febrero de 2017 un grupo de hombres llegó a ese aeroclub entrerriano con la excusa de alquilar la aeronave para un salto en paracaídas con motivo de una despedida de soltero, aunque estaban armados y amenazaron al piloto que finalmente bajó de la aeronave.

En cifras

9057 En el camión Scania había 556 bultos debidamente prensados que en su interior contenían 9057 panes de marihuana.