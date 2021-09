Desarrollo humano sustentable

martes 28 de septiembre de 2021 | 6:05hs.

En una ciudad sostenible, cada uno de nosotros tiene que poder estudiar, perfeccionarse y mantenerse actualizado sin tener que ir a otro lado para lograrlo. El lugar donde uno vive tiene que tener todo lo necesario para sentirnos personas plenas.



En este sentido, por ejemplo, son muy valiosas las iniciativas como Posadas Ciudad Universitaria, una agencia municipal que monitorea y acompaña el proceso de crecimiento de las ofertas académicas locales, y potencia la difusión de las diferentes carreras que antes requerían radicarse en otros distritos o en otras provincias y ahora pueden estudiarse en nuestra capital.



Las carreras del futuro tienen dos características que debemos prestar atención.



En primer lugar, cuáles son los trabajos que serán reemplazados por máquinas. En veinte años, una de cada dos actividades laborales serán realizadas por robots. El diario Marca publicó que un cocinero de comidas rápidas tiene un 81% de probabilidades de ser reemplazado en el futuro por una máquina, mientras que un maestro de grado tiene apenas el 0,4% de probabilidades de ser computarizado. Según los expertos, aquellas actividades que están relacionadas con la empatía, la cordialidad y la atención al ser humano nunca podrán ser reemplazadas por inteligencia artificial; por el contrario, cada vez hará falta más personas que las hagan. En Posadas esto se traduce principalmente en el trato y los cuidados relacionados con recibir a los viajeros y turistas, nuestra ciudad debe enfocarse en formar a destacados anfitriones.



Por otro lado, una ciudad sostenible se volcará a las energías limpias. Debemos desterrar el mito instalado por partes interesadas que quieren hacernos creer que dejar de usar combustible fósil va a generar desempleo. La balanza puede equilibrarse con los llamados empleos verdes, mano de obra especializada dedicada a las nuevas fuentes de energía.



Concretamente, la instalación de paneles solares, migrar instalaciones sanitarias de manera que aprovechen el agua de lluvia, el mantenimiento de las terrazas verdes o colocación de termotanques solares, por nombrar algunos, son empleos que generaran igual cantidad o mayor que los puestos dedicados hoy a los combustibles fósiles en Posadas. La ciudad debe asumir el compromiso de ofrecer capacitaciones en estos temas, así como también en la construcción con métodos secos, priorizando los sistemas en madera.



Los alcaldes deben considerar como política de estado la continuidad de las misiones de negocios periódicas al extranjero o a otras provincias. Y consolidar a nuestra capital como una plaza referente para convenciones y exposiciones internacionales de temas vinculados con la sustentabilidad.



Otra arista clave de este proceso es del emprendedurismo. Una ciudad que cuida de sus emprendedores es una ciudad que crece desde la raíz. Para eso, el municipio puede ofrecer cursos de oficios, apuntalarlos en su crecimiento con créditos blandos y con un acompañamiento interdisciplinario gratuito propio de las incubadoras, convirtiendo así a la ciudad en una polo para los emprendedores locales.



Sin dudas, nuestro trabajo es una parte fundamental en el sentido de nuestras vidas. Pero el trabajo no es todo, el tiempo libre y los momentos de calidad con nuestras familias van logrando tener el lugar que se merecen en nuestro día a día. El teletrabajo nos permite ahorrar tiempo de viaje y pasar más horas en nuestros hogares. Las empresas más grandes del mundo afirman volver a la presencialidad dejando un día para el trabajo desde casa y discuten con los gobiernos la reducción de las jornadas laborales a seis horas.



Incluso en España y Japón ya están implementando medidas para avanzar en una semana laboral de cuatro días. En este sentido, nuestro país no es la excepción y hay dos proyectos oficialistas con propuestas similares, pero el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dijo en una entrevista a un medio internacional que todavía es muy pronto para hablar de ello, primero se debe reactivar la economía. Curiosamente, una de las partes más interesadas en reducir las jornadas laborales son las empresas de entretenimiento, ya que son las que primero se verían beneficiadas si podemos pasar más tiempo mirando series o dedicados a los videojuegos.



En conclusión, una ciudad sostenible está profundamente vinculada al desarrollo humano. Es fundamental que los habitantes de una ciudad no tengan que irse a otro lado para seguir sus sueños. Todas las personas tenemos una vocación a la que queremos dedicarnos y alcanzarla nos abrirá las puertas a poder ser felices.