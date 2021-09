martes 28 de septiembre de 2021 | 6:05hs.

Yanina Ávila (30) emprenderá en pocas horas más un viaje a Madrid para ser parte de la gala de los Premios Platino del Cine Iberoamericano.



La actriz misionera está nominada en la categoría de Mejor Interpretación Femenina de Reparto por su papel de Gladys en la película Crímenes de Familia, dirigida por Sebastián Schindel y que se estrenó en agosto de 2020 por la plataforma Netflix.



La ceremonia tendrá lugar el domingo en la capital española y se transmitirá para toda Latinoamérica por la señal de cable TNT, en Argentina a partir de las 17.



Ávila vive en 25 de Mayo con sus dos hijos Santiago (6) y Kevin (11) y su madre Norma. En su localidad natal trabaja en la Municipalidad y también allí comenzó casi como un juego a actuar.



Ayer, en medio de los preparativos de su viaje anduvo por Posadas y, en una pausa de sus trámites, charló con El Territorio.



“De ser tan chiquita crecí tan de golpe con el cine, que estoy tan contenta”, dijo sobre sus pasos en la industria del cine y los reconocimientos a su interpretación.



El jueves tiene previsto partir hacia Buenos Aires desde donde tomará el vuelo a Europa: “Me acompaña una compañera del trabajo y amiga, el viaje está todo organizado, cada detalle, eso me da seguridad y hoy sólo puedo estar feliz”, indicó.



En casa la esperarán su madre y sus hijos, “ellos están muy contentos y emocionados. Estoy tan orgullosa de mi mamá Norma que me sostuvo tanto en la vida. Y hoy me están pasando cosas lindas gracias al cine”.



Será su primera experiencia en un evento internacional de cine con la presencia de celebridades.



“No me esperaba todo esto, sé que estoy nominada y sería muy lindo ganar, pero además de la competencia está el placer de llegar hasta allá, es muy importante para mí”.



La actriz confió que durante la pandemia hubo momentos que no los pasó tan bien, en lo económico sobre todo, sin embargo señaló que prefiere quedarse con lo positivo, “yo quisiera seguir actuando, me gusta el cine, empecé una capacitación que después seguí online durante la cuarentena, pero después tuve que dejar, tengo esperanza de que el año que viene pueda seguir formándome y también hay algunos proyectos para hacer cine, tengo esperanza de que se me abran puertas”.



Del interior de Misiones a trabajar junto a Cecilia Roth y otros renombrados actores en la pantalla grande, así es la incipiente carrera de Ávila.



“Yo admiro mucho a Cecilia Roth y trabajé al lado de ella, que puedo decir, es fantástica, una genia. También me gustan otras actrices, sé que tengo que seguir estudiando, que espero que haya otras oportunidades y que una carrera de actriz se construye paso a paso. Yo quiero ir por ese camino”.



Los Premios Platino

La gala de los Premios Platino reconoce a lo mejor del cine y el audiovisual iberoamericano y, en su octava edición se constituye como uno de los galardones más prestigiosos e inclusivos de la cultura y las lenguas española y portuguesa.



En la ceremonia, la misionera se encontrará con sus compañeros de elenco, Miguel Ángel Solá, que está nominado como Mejor Interpretación Masculina y, el realizador Schindel y Pablo del Teso, nominados por el Guión de Crímenes de Familia. Además, hay otros argentinos en las ternas.



“Estoy en contacto con mis compañeros del elenco, creo que vamos a reencontrarnos, estoy muy agradecida con todos, porque me dejaron ser parte de este gran equipo, y posibilitaron que uno pueda crecer”.



La pequeña Gladys

En Crímenes de Familia, Ávila personifica a Gladys, una chica tímida que llega desde el interior para trabajar como empleada doméstica en la capital y es cama adentro en la casa del matrimonio Arrieta. Cuando todo comienza a derrumbarse en lo de sus patrones Alicia (Roth) e Ignacio (Solá), de entre las mentiras, mandatos y dilemas morales pasa a la centralidad la figura de la joven, dejando al descubierto una subtrama de marginación, vulneración de derechos y violencia.



La película fue una de las más vistas en la Argentina luego de su estreno y ocupó el séptimo lugar en el ranking mundial, aún está disponible en la plataforma.



Por este papel, Ávila también está nominada como Mejor Actriz de Reparto en los Cóndor de Plata, la distinción que otorga la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina (Acca) a la excelencia en la producción audiovisual nacional.

Perfil

Yanina Ávila

Nació en 25 de Mayo, Misiones, el 25 de mayo de 1991, y tiene dos hijos, Kevin y Santiago. Vive en su localidad natal, donde trabaja en el área de limpieza en la Municipalidad. Participó de dos largometrajes. La primera película que la integró a su elenco fue ‘Una especie de familia’ (2017), de Diego Lerman, con Bárbara Lennie, Daniel Aráoz y Claudio Tolcachir. La historia, que fue rodada en parte en la tierra colorada, tiene como eje la maternidad, la adopción y la pobreza. Por su papel Ávila obtuvo el Premio Sur como Revelación Femenina. Y, en ‘Crímenes de familia’, trabajó con la dirección de Sebastián Schindel y, su hijo menor, Santiago, también fue parte del largometraje. El año pasado comenzó un curso de formación actoral.

Para agendar

Por TNT

Este domingo desde las 17 (hora argentina) por el canal de cable TNT se verá la gala de los Premios Platino del Cine Iberoamericano en su octava edición. Desde las 16 se transmitirá la alfombra roja con la presencia de figuras internacionales.