Pega la vuelta

martes 28 de septiembre de 2021 | 6:01hs.

El crack rosarino Lionel Messi prepara su regreso en Paris Saint Germain de Francia para el choque estelar de hoy ante Manchester City de Inglaterra, dirigido por un viejo conocido, el catalán Josep Guardiola, por la segunda fecha del grupo A de la Liga de Campeones de Europa.



El partido se disputará en el Parque de Príncipes de París, desde las 16, y será transmitido por ESPN.



Messi se entrenó el domingo, recuperado de una contusión ósea en la rodilla izquierda, y elevó la expectativa por el encuentro ante el City que será clave para PSG en el certamen que mayor interés le despierta en igual proporción a la obligación.



Su debut en Champions decepcionó. El empate 1-1 ante Brujas en Bélgica, de visitante y con la mayoría de sus figuras, incluido Messi, dejó sabor a poco.



El entrenador de PSG, el santafesino Mauricio Pochettino, confirmó ayer que el capitán del seleccionado argentino está “bien” y que seguramente será convocado luego de dos partidos ausente. En la lista no estará Ángel Di María, quien resta dos fechas de suspensión.



“Messi se entrenó bien y está disponible para jugar. Nunca confirmo el equipo antes y vamos a esperar a mañana”, dijo Pochettino en la conferencia de prensa previa al compromiso contra el City.



En principio, la polémica desatada entre Messi y Pochettino quedó atrás. El rosarino se ofuscó cuando el entrenador decidió su reemplazo a los 30 minutos del segundo tiempo en el triunfo agónico ante Lyon por la liga francesa.



Messi ha demostrado en el transcurso de su carrera que no quiere dejar la cancha por nada del mundo, pero la orden de Pochettino resultó justificada. El ex Barcelona evidenció dolor y preocupó al cuerpo técnico y médico de PSG.



El entrenador también apagó otro “incendio” con el reclamo del goleador Kylian Mbappé a su compañero Neymar porque no le “pasa” la pelota: “Son competidores, quieren ganar y meter goles. Son cosas que pasan en el campo de juego, hablé con ellos individualmente y también hablaron entre ellos. Por más que haya roces o pequeñas cosas, se crea una onda expansiva pero hay cosas que hacen ruido afuera y adentro no es nada”, lo minimizó.



Guardiola lo espera

Messi, en caso de confirmarse su presencia, volverá a verse las caras con Guardiola, el DT que lo moldeó futbolísticamente en los años de oro de Barcelona. “Este tipo de jugador habla por sí mismo en el campo de juego. No tengo que agregar nada. Tenemos la suerte y somos afortunados de verlo durante 15 años. ”, expresó Guardiola en la previa del partido.



PSG necesita el triunfo en su casa ante el equipo que en el estreno goleó a Leipzig de Alemania por 6 a 3 en el Etihad Stadium.



La jornada contemplará más partidos atractivos como Milan ante Atlético Madrid desde las 16. El equipo italiano buscará recuperarse como local luego de la derrota ante Liverpool, líder la zona B. Los dirigidos por Diego Simeone, con Ángel Correa y Rodrigo De Paul, irán por el primer éxito tras el empate sin goles ante Porto.



Por su parte, el eterno candidato y máximo ganador de la Champions, Real Madrid, recibirá al sorprendente Sheriff de Moldavia, en el duelo de punteros del grupo C.



El resto de los partidos: por el grupo A: Leipzig de Alemania-Brujas de Bélgica (16); grupo B: Porto de Portugal-Liverpool de Inglaterra (16), por el grupo C: Ajax de Países Bajos-Besiktas de Turquía (13.45) y Borussia Dortmund de Alemania-Sporting Lisboa de Portugal (16). Finalmente, por el grupo D: Shakhtar de Ucrania-Inter de Italia (13.45).