El Bicho aprovechó el mal momento de Racing y le ganó por la Liga Profesional

martes 28 de septiembre de 2021 | 6:01hs.

Argentinos sacó provecho del desconcertante momento de Racing y le ganó 2-0 en el Estadio Diego Armando Maradona en un duelo correspondiente a la fecha 13 de la Liga Profesional de Fútbol 2021. Javier Cabrera y Kevin Mac Allister anotaron los goles del Bicho, que volvió a ganar tras cinco partidos.



El elenco de Gabriel Milito arrancó con todo y en apenas tres minutos Cabrera se metió en el área ante la pasividad de la defensa de La Academia y le rompió el arco a Gabriel Arias, que nada pudo hacer para evitar el primero. Para colmo, a los doce minutos, los locales ampliaron el marcador. Tras un córner desde la derecha, Mac Allister ganó en lo más alto y estiró la ventaja.



A partir de allí, el duelo se calmó. El equipo de Claudio Úbeda apenas pudo generar peligro con un desborde de Ignacio Piatti que rebotó en Fernando Torrent y pegó en el travesaño, pero nada más.



En el segundo tiempo, con más empuje que fútbol, la visita jugó cerca del área de Federico Lanzillota, pero no lastimó y se quedó sin tiempo para más.



Fue final 2-0, Argentinos volvió a ganar después de cinco partidos y llegó 18 puntos en la tabla de la Liga Profesional. Por su parte, Racing quedó con 18 unidades y suma siete partidos sin conocer el triunfo entre el torneo local y la Copa Argentina.



Gago se fue de Aldosivi

No hubo caso. Fernando Gago buscó y buscó soluciones, pero no las encontró. Ayer, después de que el sábado Aldosivi perdiera con Gimnasia y alcanzara su sexta derrota consecutiva, Pintita se despidió de sus dirigidos y presentó la renuncia.



El sábado, luego de caer 3 a 1 contra el Lobo y de dejar una pálida imagen, el ex jugador de Boca decidió suspender la conferencia de prensa posterior al encuentro, algo que no es habitual en él. Ya desde entonces se empezó a especular con que Gago tomaría esta decisión, ya que su equipo está último en la tabla de promedios y es el segundo peor del año, sólo superado por Arsenal.