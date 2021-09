Tras ocho días hubo un fallecido, pero ningún contagio en Posadas

martes 28 de septiembre de 2021 | 6:05hs.

Tras ocho días, Misiones tuvo ayer otra vez una persona fallecida por Covid-19. Se trata de un paciente de Puerto Iguazú que además de coronavirus tenía otras comorbilidades que agravaron su estado de salud. En lo que va del mes la tierra colorada suma once muertos, menos de la mitad de los que hubo en agosto, cuando sumaron 58 las personas muertas con diagnóstico de coronavirus.



Por otro lado, ayer hubo once contagios en ocho municipios y lo llamativo es que por primera vez en lo que va del año no fue notificado ningún caso en Posadas.



Actualmente hay 149 casos activos (personas cursando la enfermedad), de las cuales doce se encuentran internadas en hospitales o sanatorios de la provincia.



Con estos nuevos números, la provincia tiene 702 víctimas mortales y 36.373 casos positivos desde que comenzó la pandemia. Además, son 35.522 los pacientes recuperados (24 en las últimas horas). Y son 798 las personas aisladas preventivamente. Hasta ayer eran 28 los municipios que tenían entre 21 y 60 personas cursando la enfermedad.



Esta semana, en diálogo con El Territorio, el médico intensivista Cristian Vera, representante en Misiones de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (Sati), dijo que debido al avance de la vacunación en la provincia “hoy estamos muy bien, con muy pocos casos, al menos en las terapias intensivas y tengo entendido que en las internaciones en sala común también son muy pocos los pacientes que están”.



Por otro lado sostuvo que se deben continuar las medidas de cuidado personal como uso de tapabocas y no compartir el mate, entre otras.



“La decisión que se tomó de seguir con la utilización de barbijos, el distanciamiento y lavado de manos tienen que ser los pilares hasta lograr altos porcentajes de vacunación, aunque eso va a ser imposible porque lamentablemente hay personas que no se quieren vacunar. Pero al menos el 80% de la población tiene que estar vacunada para disminuir los contagios totalmente”, precisó.



Panorama nacional

A nivel nacional, el gobierno reportó ayer 1.538 nuevos contagios y los alcanzados por la pandemia en la Argentina son 5.251.940. Además, se ingresaron al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) 93 fallecidos y el total de muertos es de 114.954. En tanto, los recuperados suman 5.113.603.



Según los datos de los últimos siete días, la Argentina descendió a la cuadragésima segunda posición en la lista de países con mayor cantidad de contagios diarios. Esto se refleja en una caída en los contagios del 24% con respecto a la semana anterior. La información se desprende del sitio WorldOMeters, que realiza un relevamiento de la pandemia a nivel mundial.



El total de fallecidos también registró una significativa baja en el plazo de siete días: 58% menos, en comparación a la semana anterior. El dato deja al país en la vigésima posición mundial con mayor cantidad de muertos. En este aspecto, la Argentina quedó superada por Estados Unidos, Rusia, México, Brasil, entre otros.



En tanto, 1.200 personas cursaban ayer la enfermedad en terapia intensiva. Y la ocupación de camas de terapia, más allá de la dolencia que explique la internación de cada paciente, a nivel nacional promedia el 36,5%, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) llega al 40,1%.