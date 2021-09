Estados Unidos cierra puertas a los vacunados con Sputnik V

martes 28 de septiembre de 2021 | 6:02hs.

Estados Unidos anunció días atrás nuevas medidas con respecto a la apertura de fronteras. Entre ellas, se incluirá el permiso general para el ingreso de personas que estén vacunadas contra el Covid-19.



Sin embargo, no todas son buenas noticias, ya que sólo se admitirá a los viajeros que estén inmunizados con vacunas aprobadas por las autoridades locales o la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Según informó el prestigioso periódico estadounidense The Washington Post, las flexibilizaciones comenzarán a regir desde noviembre y uno de los detalles más importantes es que no podrán ingresar al país las personas que se vacunaron con la vacuna rusa Sputnik V.



A priori, la restricción golpeará de lleno a la población rusa, vacunada con el fármaco local que produce el laboratorio Gamaleya, pero también a habitantes de muchos países que acudieron a Moscú para inmunizar a su población, entre ellos, Argentina, que fue de las primeras naciones en adquirir Sputnik V y que actualmente produce una versión local de esa vacuna.



Para tener magnitud de las circunstancias, el Post remarcó que aproximadamente 300 mil rusos visitaron Estados Unidos en 2019, el último año del que hay cifras disponibles, según la Asociación de Viajes de Estados Unidos.



El hecho parece ser un nuevo capítulo en la tensa relación diplomática entre Washington y Moscú, una desconfianza mutua que se gestó al calor de la Guerra Fría y que continúa latente en tiempos de Joe Biden y Vladimir Putin.



Desde Rusia, el Russian Direct Investment Fund (RDIF), el fondo soberano que respaldó a la Sputnik V, dijo que la vacuna “no sólo ha sido aprobada en 70 países donde viven más de 4000 millones de personas, o más de la mitad de la población mundial, sino su eficacia y seguridad se han confirmado tanto durante los ensayos clínicos como durante el transcurso del uso en el mundo real en varios países”.



Por su parte, las vacunas estadounidenses de Pfizer y Moderna, así como las chinas Sinovac y Sinopharm sí cuentan con el visto bueno necesario para autorizar el ingreso de personas inmunizadas con ellas al país norteamericano.