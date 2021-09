Médicos de Paraguay inician paro de dos semanas

martes 28 de septiembre de 2021 | 6:02hs.

Los médicos de todas las regiones de Paraguay iniciarán hoy un inédito paro de 14 días, en reclamo de una reducción de la carga horaria y la equiparación salarial, dos cuestiones que aparecen vinculadas y que constituyen una demanda histórica del sector.



La titular del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), Rossana González, detalló que serán 3.084 los profesionales médicos que pararán desde hoy, por lo que sólo se atenderán urgencias.



“El punto principal es la desigualdad por el cobro de horas trabajadas y esto no es de ahora nomás, de la pandemia, sino que lo venimos arrastrando desde hace diez años”, recalcó González.



El Ministerio de Salud, como parte de un acuerdo con los gremios médicos, dispuso la reducción de la carga horaria de profesionales médicos contratados con 55 a 59 años, con una antigüedad de 20 años, pero no cumplió el compromiso de incluir a los profesionales de blanco, ya que el gremio rechaza la diferenciación por edad.



“Nosotros ya no nos concentramos en ese acuerdo firmado el 18 de junio, sino que queremos que todos los médicos del país, independientemente de la edad y el derecho a piso, cobren el mismo salario por las horas trabajadas: ese es el punto que reclama la huelga nacional de médicos”, explicó la sindicalista.



Consideró que se agotaron las “instancias diplomáticas” y las mesas de trabajo, por lo que sólo se desactivará la medida de fuerza si se atiende el reclamo.



Según González, se necesitan unos 30 millones de dólares para resolver la cuestión, pero el proyecto de Presupuesto para 2022 no contempla esa suma.



El paro que se extenderá hasta el 11 de octubre arrancará hoy con una concentración frente al edificio de Salud.