Chile abandona el estado de catástrofe por la pandemia

martes 28 de septiembre de 2021 | 6:02hs.

Chile no renovará el estado de excepción constitucional de catástrofe que decretó en marzo de 2020 por la pandemia, que terminará esta semana, y reformulará su plan llamado Paso a Paso, para pasar a una etapa de extremos cuidados individuales.



“Dados los avances que hemos registrado en materia de la pandemia hemos decidido no renovar el estado de excepción, que terminará este jueves 30”, anunció el presidente Sebastián Piñera a través de un video publicado en redes sociales por el Ministerio de Salud.



Piñera explicó que la razón central para tomar esta decisión fue el alto número de personas que ya tienen las dos dosis de la vacuna, 88% de la cobertura de la población objetivo a nivel nacional.



El fin del estado de catástrofe significará que el Ejecutivo no podrá desplegar a las Fuerzas Armadas para labores de fiscalización sanitaria, y tampoco podrá decretar cuarentenas.



Además, desde este viernes terminará el toque de queda nocturno que rige desde marzo del año pasado.



Seguirán existiendo, no obstante, restricciones vinculadas a los aforos en lugares cerrados, en actividades públicas y espectáculos.