Alemania, ante el desafío de conformar su nuevo gobierno

martes 28 de septiembre de 2021 | 6:02hs.

Alemania se embarcó ayer en la búsqueda de su próximo gobierno, luego de que una ajustada victoria electoral del Partido Socialdemócrata (SPD) sobre el bloque conservador de la canciller Angela Merkel desatara temores de incertidumbre política en la economía más grande de Europa.



Olaf Scholz, el candidato del SPD, de centroizquierda, pidió ayer no demorar la conformación de una alianza de gobierno y dijo que el bloque conservador Unión, de Merkel, debería dejar el poder y pasar a la oposición luego de haber obtenido el domingo pasado su peor resultado en una elección general.



Tanto el SPD como la Unión -una alianza entre la Unión Demócrata Cristiana (CDU), de Merkel, y la Unión Social Cristiana (CSU)- terminaron bien por debajo del 30% de los votos, así que ahora deberán formar alguna coalición que les dé la mayoría parlamentaria necesaria para formar gobierno.



Dos partidos menores que hasta ahora estaban en la oposición podrían definir qué bloque logra el poder, según apoyen al SPD o a la Unión -algo sobre lo que aún no se pronunciaron-, un escenario que, a su vez, genera dudas sobre la estabilidad del futuro gobierno.



Durante sus 16 años en el poder, Merkel era vista en el exterior no sólo como la líder de Alemania sino también, de muchas maneras, como la líder de Europa, al haber guiado a la Unión Europea (UE) a través de una serie de crisis políticas y financieras.



El resultado inconcluso en Alemania, sumado a una elección presidencial en Francia en abril, crea incertidumbre -al menos por ahora- en las dos mayores potencias económicas y políticas de Europa, justo cuando la UE lidia con un resurgimiento de su competidora Rusia y un crecimiento del euroescepticismo en el este del continente.



Tanto Scholz, ministro de Finanzas y vicecanciller saliente, y Armin Laschet, el candidato de la Unión y gobernador del estado más poblado de Alemania, Renania del Norte-Westfalia, reivindicaron el domingo su derecho a encabezar el próximo gobierno.



Sin embargo, en la decisión final tendrá gran peso la decisión de los dos partidos que podían ser socios menores en la futura coalición de gobierno: los ecologistas Verdes, de centroizquierda y que generalmente se inclinan por el SPD, y los liberales Demócratas Libres, cuya ideología es más cercana a la de la CDU.



Scholz, que sacó a su partido de una depresión de varios años, se mostró confiado: “Los votantes hablaron muy claramente”, dijo. “El electorado reforzó a tres partidos -los Socialdemócratas, los Verdes y los Demócratas Libres- así que este es el visible mandato que han dado los ciudadanos de este país. Estos tres partidos deberían liderar el próximo gobierno”, agregó Scholz, de 63 años.



La única otra opción que tendría mayoría parlamentaria sería una repetición de la “gran coalición” entre los Socialdemócratas y la Unión.



Esta es la combinación que gobernó en Alemania 12 de los 16 años que Merkel ha estado en el poder, aunque esta vez debería estar comandada por Scholz y con la CDU como socio menor, porque el SPD fue el partido más votado.



Sin embargo, esta coalición muy a menudo se ha sumido en disputas, por lo que no genera mucho entusiasmo.



El gobierno saliente de Merkel permanecerá en el cargo hasta que asuma un sucesor. Merkel, de 67 años, anunció en 2018 que no buscaría un quinto mandato.



Los resultados oficiales finales dieron al SPD el 25,7% de los votos y a la Unión el 24,1%. Hace cuatro años, obtuvieron un 20,5% y un 32,9% respectivamente.



Los conservadores, pese a su resultado “decepcionante”, también prevén formar el próximo gobierno, advirtió Laschet. Sin embargo, el candidato conservador, de 60 años, admitió ayer que la CDU “necesita renovarse”.



La nueva cámara del Parlamento (Bundestag) tendrá un récord de 735 legisladores.