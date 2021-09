Gimnasia rítmica: se vivió con mucha alegría el regreso a la competencia

martes 28 de septiembre de 2021 | 6:01hs.

Con un importante número de competidores, se desarrolló el domingo el selectivo provincial de Gimnasia rítmica, en el Cepard, tras más de un año y medio sin competencias presenciales.



En la oportunidad, participaron gimnastas de Municipal Oberá, Puerto Rico, KB-Posadas, Tangará-Posadas y la Escuela Victoria-Alem.



La cita fue selectiva para el Nacional de Nivel C que se realizará en noviembre en Misiones, a cargo de la Federación Misionera de Gimnasia.

Resultados

Nivel C Pre Infantil Individual-Manos Libres:

1, Guillermina Sales Sandoval (Posadas)



2, Brenda Kubski Mussi (Oberá)



3, Cecilia Ruschel (Oberá)



Nivel C Duo Pre Infantil (Posadas)

Malena Cativelli Sosa y Aline Brambilla



Nivel C Trio Pre Infantil (Posadas)

Josefina Correa, Antonella Larramendi yGuillermina Sales Sandoval



Nivel C Conjunto Pre Infantil

1, Milagros Pozzobon, Bianca Buera, Luz García, Delfina Sánchez Tarnowski e Isabella Garcete (Posadas)



2, Maia Feldmann, Marina Hahn, Tada Alma Saori, Amanda Classen y Solcire Cortés (Puerto Rico)



3. Alexia Sánchez de Coll, Olivia Ballesteros, Valentina Barrufaldi, Mia Berezowski y Jazmín Otto (San Vicente)



Nivel C Mini Manos Libres

1, Delfina Steciuk (Oberá)



2, Martina Rehwald (Oberá)



3, Julieta Unternaher (Oberá)



Nivel C Trio Mini Posadas:

1, Antonella Buhler Proch, Mía Busch y Marcia Ojeda Tullberg



2, Alfonsina Mendez, Sofía Busse Truquin e Isabella Hobecker



Nivel C Conjunto Mini Puerto Rico

Olivia Slumczeski Moure, Abigail Klemyuk, Emilia Tisocco, Martina Fernández y Ana Rockembach



Nivel C Infantil Individual- Manos Libres

1, Tada Shizuka (Puerto Rico)



2, Luana Squizzato (Posadas)



3, Valentina Tabarez (Posadas)



Nivel C Duo Infantil (Posadas):

Luana Squizzato y Valentina Tabárez



Nivel C Trío Infantil:

1, Irene Nacimiento, Belén Santander y Mariana Pereyra (Posadas)



2, Sofía Muller Sofia, Milagros Machado y Araceli Barboza (Puerto Rico)



Nivel C Conjunto Infantil

1, Guadalupe Gómez Guadalupe, Juana Cuaranta Repeto, Sofía Maro, Zoe Verón Grozko y Mía Yawny (Posadas).



2, Sofía Ossorio, Amira Ossorio, Camila Bacigalupi, Valentina Jakimenko y Ana Luz Gamboa.