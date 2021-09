Qué ver, leer y escuchar

martes 28 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

El estornino

Netflix



Mientras intenta seguir adelante tras una dolorosa pérdida y apoyar a su esposo en su proceso de superación, una mujer lucha contra un ave que se ha apoderado del jardín. Con Melissa McCarthy, Chris O’Dowd y Kevin Kline.



El cuento

Cine.ar Play



En un mundo y en un tiempo incierto, ya no hay futuro ni para los más aptos. Pero una mujer, un niño y un viejo encontrarán entre sí la fuerza humana olvidada, para resistir. Una película de Claudio Perrín, con David Edery.



La última fiesta

Ángeles Salvador



Stella organiza su fiesta de cumpleaños, el evento más esperado del verano en Punta del Este. Los invitados son famosos, poderosos, bellos o ricos. Un hecho terrible sucede entre el eco del festejo, y ella intenta desentramar desde la cárcel.



Matate, amor

Ariana Harwicz



‘Matate, amor’ es un thriller campestre. Todo ocurre en la casa con salida al bosque donde habita un ciervo y una familia. Un espía espera en la sombra y una escopeta en desuso todavía no ha dicho su última palabra.



Nos fuimos

FMK



Enzo, o más conocido por su nombre artístico FMK, presentó su nuevo single ‘Nos Fuimos’.

El trapero argentino lanzó esta canción junto con un videoclip grabado por el artista y productor Big One. Este nuevo material ya está disponible en plataformas.



Live from Cuba

Kendaya



La pandemia generó nostalgia en Kendaya, así ideó ‘Live from Cuba’. Un trabajo que contiene tres temas acústicos.

La propuesta del joven artista cubano fusiona el folclore con los ritmos urbanos con con guitarra, bajo, saxofón y percusión.