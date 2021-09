El encuentro entre Lali Espósito y L-Gante que causó furor en las redes sociales

martes 28 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

Juntos, suman más de 13 millones de seguidores de Instagram: ella tiene 9,7; y él, 3,7. Una selfie de ambos bastó para que revolucionaran las redes sociales.



De inmediato, los fanáticos comenzaron las especulaciones sobre algún posible dúo juntos, un tema, un videoclip, un show, un feat. Lo que sea que tengan en mente, los aficionados lo esperan con ansias.



Lali Espósito y L-Gante se encontraron y quisieron retratar el momento. Él compartió la foto en las redes sociales y ella la compartió en la suya. La imagen parece haber sido tomada en un camarín ya que en el reflejo del espejo se ven maquillajes, pinceles, cremas y demás artículos que dejan entrever que estuvieron preparando a los artistas para un evento.



Se trata de una selfie en la que el músico abraza a su colega por el cuello y permite ver su anillo con el popular nombre con el que se lo conoce: L-Gante, accesorio que ocupa todos sus dedos. Él es quien tomó la foto ya que sostiene su celular con la otra mano y mira la pantalla del teléfono. Ella, en tanto, mira adelante, al espejo, y posando: luce un saco con lentejuelas negras que brillan con la luz del camarín. El atuendo tiene detalles dorados en los botones.



El cantante, por su parte, optó por un look deportivo, similar a los que suele usar generalmente. Un pantalón con líneas a los cortados y una campera que deja ver la camiseta del club francés PSG que lleva puesta abajo.



Además, se ve a otros artistas como Duki, Bizarrap y Nicki Nicole. Lo que indica que fue un encuentro musical de trap al que los cantantes fueron invitados.



Si bien Lali Espósito no se caracteriza por hacer ese tipo de música, bien podría estar preparando una sorpresa para sus fanáticos. Por caso, L-Gante se destaca por su cumbia 420.



Antes del encuentro dominical con L-Gante, Lali fue parte del evento Global Citizen Live 2021. Lo hizo con una presentación desde la Argentina: tocó sobre un escenario improvisado en la terraza desde un edificio de Buenos Aires. “Todo lo que tengo es mío desde cero. Nací con brillo pero sin dinero Para ganarme sola el mundo entero”, escribió la cantante en sus redes sociales reproduciendo la letra de su tema Lali Gera, que entonó junto a Boomerang.



“¡Qué honor formar parte de este evento mundial representando a mi país! Orgullosa de ser argentina. Orgullosa de mi equipo y mi gente!”, agregó en sus redes sociales sobre el festival solidario- transmitido por YouTube- realizado para recaudar fondos en medio de la crisis sanitaria y económica por la pandemia del coronavirus, y del que también pasaron artistas como BTS, Adam Lambert, Metallica, Billie Eilish, Jennifer López, Ed Sheeran, Elton John.



L-Gante, en tanto, se prepara para continuar con su gira musical: el próximo 10 de octubre tocará en el estadio cubierto de Newell’s Old Boys de Rosario.