Inutilizan 22 mil kilos de palo de yerba mate, prohibido para transporte y comercialización

lunes 27 de septiembre de 2021 | 23:45hs.

Esta mañana con la inutilización de los 22 mil kilos de palo de yerba mate, dieron por finalizada una parte de un procedimiento que tuvo lugar a última hora del viernes último sobre ruta nacional 14, municipio de San Pedro, en un control de ruta realizado de forma conjunta entre Gendarmería Nacional, Policía de Misiones y Fiscalización del Instituto Nacional de Yerba Mate, donde incautaron más de 22 mil kilos de palo de yerba mate, por lo que los agentes del INYM descartaron el total del cargamento por tratarse de una actividad prohibida.

En los últimos días, desde el INYM, llevan adelante varios controles sorpresa a fin de evitar irregularidades en el transporte de Yerba Mate, en sus distintas etapas de producción, a fin de garantizar la procedencia, legalidad y salubridad de la materia prima apuntando a garantizar buena calidad en toda la cadena, desde la plantación hasta el producto final. En este caso, de forma conjunta detuvieron un camión que de acuerdo a los primeros datos suministrados por el chofer, transportaba bolsas de yerba mate canchada, sin embargo no solo los documentos presentaban falencias sino que se trataba de un cargamento de palo de yerba mate, un subproducto considerado descarte.

“A simple viste se verificó que la documentación no coincidía con la carga, el remito tenía la CAI vencida, el origen de la carga no tenía relación con los datos proporcionados por el conductor, por lo que se descapo el camión, las bolsas no contenían las etiquetas de origen, entonces se procedió a abrir las bolsas y en el interior contenía palo, un descarte del proceso productivo. Ante esta falta grave se retuvo el vehículo, quedando en manos de Gendarmería Nacional y esta mañana se inutilizo toda la carga en una chacra de San Pedro” detalló a El Territorio, Cesar López, Jefe de Inspecciones del INYM.

De esta manera los agentes, dan cumplimiento a lo que establece el artículo 13 de la resolución 379/2020 de INYM, donde establece que “La totalidad del palo de yerba mate que se obtiene como subproducto del proceso productivo de elaboración de la yerba mate canchada en los establecimientos secaderos, es considerado como un palo de descarte que deberá ser inutilizado, sin excepción, ante la presencia de los funcionarios del INYM que certificarán la efectiva inutilización del mismo, estando prohibido su transporte y comercialización”.

Este tipo de controles continúan desarrollándose, como así también la investigación para determinar la propiedad del material incautado.