Tancredo Neves: Intentaron cruzar pero Brasil no autoriza el acceso de argentinos

lunes 27 de septiembre de 2021 | 9:01hs.

Durante la primera hora de vigencia de la prueba piloto en el puente Tancredo Neves en Puerto Iguazú hubo cuatro vehículos que arribaron al Centro de Frontera argentino con la itención de cruzar a Foz. Esto al entender que se habilitaba el cruce hacia Brasil. Pero no lo pudieron hacer.

Sin embargo, a última hora de anoche Cancillería Argentina en Brasil informó que no se permitirá el paso de vecinos de Iguazu hasta tanto haya una decisión formal del gobierno de Brasil al respecto. Es que por decreto Brasil aún no aplicó el convenio de reciprocidad entre la Argentina y Brasil para el tránsito vecinal fronterizo -algo que ya rige entre Foz y la ciudad paraguaya de Ciudad del Este-. Por lo tanto, los argentinos no podrán, aún, ingresar al vecino país.

De esta manera, cuando el puente esté habilitado del lado argentino, que se espera sea en el transcurso de este lunes, los brasileros podrán entrar a suelo argentino y volver a salir, pero los argentinos aún no podrán ingresar a Brasil, puesto que no existe resolución al respecto en el vecino país.

El primer auto llegó a las 0.13. Allí, un hombre pidió cruzar a Foz para reencontrarse con su familia pero al llegar al Centro de Frontera le informaron que el cruce de argentinos aún no estaba permitido. "Hace un año y medio que no veo a mi mujer y a mis hijas que son brasileñas. La verdad que es indignante porque extraño a mi familia y los quiero ver, como también mi hijo no ve a su mamá. Es una familia que se separó por esta situación", indicó indignado un hombre.

Por otra parte, las 0.33 arribó otro auto pero tampoco pudo cruzar. "Aún no está permitido el cruce hacia Brasil", explicaron los gendarmes. Otro rodado que llegó al Centro de Frontera tenía adentro a cuatro jóvenes que también insistieron en pasar al Brasil.

Por último, una pareja también intentó cruzar al entender que desde la hora 0 se permitiría el cruce de argentinos. "Aún no hay una decisión al respecto", explicaron las autoridades a la pareja de iguazuenses que buscó pasar al Brasil sin éxito.

En tanto, en la primera hora de vigencia de la prueba piloto no se registraron cruces a la Argentina, informaron.