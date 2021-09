Preventiva para joven acusado de matar a otro de un puntazo

lunes 27 de septiembre de 2021 | 6:03hs.

A ocho semanas del asesinato de Carlos Enrique Becker, el joven de 21 años que murió a causa de una certera puñalada que recibió en inmediaciones a un bar pool de la localidad de San Antonio luego de una discusión con otro muchacho, el expediente judicial que investiga las circunstancias del grave suceso tuvo novedades importantes. Y es que desde el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, a cargo del juez Martín Brites, se dispuso que el único implicado y detenido que tiene la pesquisa continúe tras las rejas con la firma del auto de prisión preventiva.



Fuentes judiciales consultadas por este matutino indicaron que la novedad judicial fue dispuesta recientemente en base a una serie de elementos de prueba que se fueron incorporando durante el último tiempo a la causa en la que Joaquín A. (19) está imputado por homicidio simple.



Este último está sindicado como el responsable del ataque, ocurrido cerca de la medianoche del sábado 7 de agosto pasado en un conocido bar ubicado sobre el kilómetro 28 de la ruta nacional 101, en el paraje Difunta Correa de San Antonio.



Esa noche, tanto la víctima como el presunto victimario habían compartido una cena con la familia del primero, hasta que en un determinado momento los dos jóvenes se ausentaron del local. Y minutos después, Becker regresó muy malherido a pedir ayuda y su muerte se conoció tras su arribo a un centro asistencial de la zona.



Según los voceros consultados, uno de los aspectos que complicó la situación procesal del acusado fue que horas después de conocerse el hecho, fue localizado por la Policía de Misiones cuando escapaba en su moto en dirección a la localidad de Comandante Andresito. Además, los aportes dados por los padres de la víctima, como de otros testigos citados a lo largo de la investigación, no hicieron otra cosa más que comprometer al sospechoso.



Dolor familiar

Valter Becker, padre del fallecido, dialogó en su momento con El Territorio sobre lo ocurrido con su familiar y dio algunos detalles de los momentos previos y posteriores al ataque.



“Nosotros esa noche habíamos llegado al bar y estamos tomando con el gurí (el detenido) y con mi hijo. Después mi hijo salió detrás del otro chico y cuando regresó, entró apuñalado. No sabemos nada del porqué de lo que pasó, fue todo muy rápido”, comentó el entrevistado, quien contó que al ver el estado de su hijo, con ayuda de otros clientes del bar, intentaron reanimarlo.



Y que instantes después, con la ayuda de una patrulla policial, procedieron al traslado del muchacho hasta el hospital local.



A su vez agregó que cuando su hijo volvió al comercio apenas alcanzó a decir unas palabras y se desplomó malherido en el suelo. Y que la lesión que presentaba era bastante importante, razón por la cual perdió mucha sangre.



Sobre el presunto autor del hecho, sostuvo que “él no era amigo de la familia, sí lo conocíamos del pueblo, pero jamás supimos de que pudiera haber algún conflicto con mi hijo. Por lo menos que yo supiera. Yo estaba con mi hija menor y mi señora. Seguimos sin entender lo qué pasó”.



Por otro lado, contó que Enrique vivía junto a su familia en el barrio Cerámica, de San Antonio, y trabajaba en un conocido aserradero de la localidad. Y que ese sábado 7 de agosto trabajó hasta el mediodía y después se retiró a pasar el día con su familia.



Como cada sábado salieron a cenar al Bar de Marcelo, ubicado sobre el kilómetro 28 de la ruta nacional 101, en el paraje Difunta Correa.



“Mi señora está muy mal, ahora está en la casa de una de mis hijas intentando reponerse de todo, pero es muy difícil. Sigo sin entender lo que pasó y por qué pasó todo esto”, dijo por último el entrevistado.



Fuga y detención

Luego de una presunta discusión entre Becker y el otro muchacho, el menor de estos atacó al otro con un cuchillo tipo puñal y escapó con su motocicleta Corven 110 en dirección a la localidad de Comandante Andresito. Aunque cerca de la 1.40 del domingo, el sospechoso fue atrapado por una comisión policial cuando transitaba por caminos rurales del paraje Deseado, a unos 40 kilómetros del lugar del hecho.



En su poder se secuestró la presunta arma homicida, además se incautaron distintas prendas de vestir y otros elementos de importancia para la causa.