Mientras se espera protocolo, el paso por Iguazú será similar al de Ezeiza

lunes 27 de septiembre de 2021 | 6:06hs.

Con gran expectativa, Puerto Iguazú se preparaba ayer para la reapertura del paso internacional Tancredo Neves, que une el destino con la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, luego de 560 días de permanecer cerrado para el turismo internacional, medida impuesta para frenar los contagios de coronavirus en marzo del año pasado.



En este sentido, ayer en el Centro de Frontera del puente se trabajaba contrarreloj para la puesta a punto de las casillas de Migraciones, con la habilitación de unas ocho casillas para el ingreso al país y el corredor turístico seguro desde la medianoche, según averiguó El Territorio. Para ese horario estaba prevista la quita de la valla impuesta en el medio del puente y que significó el cierre de las fronteras en su totalidad desde el 15 de marzo del 2020.



Y al mismo tiempo, también se avanzaba en la preparación de tres casillas para la salida del país, a la espera de la decisión de Brasil para permitir el cruce de iguazuenses. Es que hasta ayer el vecino país no tomó determinación alguna para permitir el ingreso de argentinos, pero se trabajaba en modificaciones al decreto de Brasil para el paso vecinal fronterizo únicamente con ciudadanos iguazuenses, para lo cual durante la mañana se esperaba una reunión en conjunto entre autoridades nacionales y brasileñas.



Así, confirmaron que durante las primeras horas de la jornada se aplicará el protocolo sanitario que rige en Ezeiza para el arribo de turistas internacionales, con la presentación de una declaración jurada digital, PCR negativo con 72 horas de anticipación y un test de antígenos, además de constatar la reserva previa en Iguazú.



Dicha medida durará hasta la aprobación del protocolo solicitado por Misiones para el ingreso de brasileños, en el marco de la prueba piloto que empieza hoy. Se esperaba para hoy una respuesta para Nación, con ampliación en el número de ingresos diarios de unas 950 personas. Al cierre de esta edición, fuentes gubernamentales anticiparon a este matutino que en las primeras horas de la tarde se publicaría la decisión administrativa y que sería oficial en el Boletín Oficial a primera hora de mañana.



En este marco, está previsto que para hoy a las 17 arribe al Centro de Frontera el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, con la directora de Migraciones, Florencia Carignano, y el gobernador Oscar Herrera Ahuad, para la habilitación formal del paso internacional con mayor tránsito hasta antes del cierre de fronteras, con casi 12 millones de personas por año, según datos de Migraciones.



Asimismo, el sector comercial local aguardaba con expectativas la apertura del puente. En este sentido, catalogaron que la medida permitirá avanzar en una recuperación del destino aunque para hoy esperaban pocos cruces a la ciudad. El foco estará puesto hacia el fin de semana con un mayor flujo de extranjeros, estimaban.



Preparativos en la frontera

En diálogo con El Territorio, Héctor Careaga, coordinador de Centros de Frontera Mesopotamia Norte, contó que ayer se trabajaba para adecuar las casillas y que desde la medianoche comiencen a funcionar para recibir a los primeros visitantes desde Foz.



“El protocolo de la provincia está en discusión, por el momento notificaron sobre el protocolo que rige en Migraciones con la declaración jurada en digital. Se está definiendo la cantidad por el cupo y por el momento sólo ingresan extranjeros de países limítrofes (en referencia a Brasil)”, manifestó. Y, en esta línea, precisó que por el momento el cruce de argentinos hacia el vecino país aún no estará permitido, ya que se espera una decisión formal del gobierno carioca. “En una reunión que se realizó el sábado notificaron que serán recíprocos, pero aún no hubo una decisión formal de Brasil”, comentó al respecto.



El funcionario anticipó que previo al paso por Migraciones se montará una barrera sanitaria en el límite del Centro de Frontera y del cruce sobre el Tancredo Neves. Hasta ayer se esperaba por mayores precisiones para contar con personal de Salud que se aboque a controles anticovid.



Según el protocolo enviado por la Provincia, la principal exigencia para el cruce será el paso con el esquema completo de vacunación. En caso de contar con una dosis o sin ella, se exigirá el PCR negativo con 48 horas de antelación.



Al mismo tiempo, al cierre de esta edición, desde Nación se discutía el número de ingresos al país por cupo en el marco de la experiencia piloto para el turismo internacional, que también se aplicará en Mendoza. Fuentes consultadas por este matutino indicaron que hasta ayer se evaluaba una ampliación en el número de personas que podrán ingresan de manera diaria con fines turísticos por Iguazú sería de 950.



Expectativas comerciales

En las horas previas a la habilitación formal del viaducto, El Territorio recorrió los principales puntos comerciales de Iguazú, que ayer aguardaban expectantes la reapertura del Tancredo Neves. Desde diciembre del año pasado el sector solicitaba avanzar en un corredor turístico seguro con el objetivo de reactivar la economía del destino, que depende en su mayoría del cruce de brasileños y de visitantes internacionales.



Julio Sandoval, comerciante de un puesto en el Hito de las Tres Fronteras, contó: “Hace mucho tiempo esperábamos la apertura del puente, cuidándonos con el protocolo y más a partir de ahora. Hay ansias de que pueda mañana (por hoy) que pueda abrirse el puente”. Precisó que en los últimos días trabajó con los últimos arreglos de la tienda como también en el stock para los primeros turistas.



Por su parte, Cesar Batista, comerciante de la Ferinha, en el centro de Iguazú, manifestó que “el foco estará puesto en cuántos brasileños entrarán. Nuestro local abriremos con las mesas preparadas para recibir a los visitantes”.



En tanto, desde la Feria Itinerante sobre la plaza principal, los puesteros se mostraron con expectativa: “Es un pedido que desde hace tiempo veníamos haciendo, lo bueno es que se podrá dar después de mucho tiempo. La apertura significará avanzar en la recuperación plena del destino, que sin dudas sufrió los efectos de la pandemia con la falta de turistas que son la esencia de la economía”.

En cifras

950 Hasta ayer desde Nación se analizaba el ingreso diario de casi mil visitantes brasileños por día en el marco del protocolo elevado para el corredor turístico

Con la información de corresponsalía Puerto Iguazú