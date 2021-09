Llega afilado

lunes 27 de septiembre de 2021 | 6:05hs.

Boca, invicto en la era de Sebastián Battaglia, ganó 1-0 con gol de Nicolás Orsini a los 20 minutos del complemento y llega confiado al Superclásico.



El Xeneize superó una prueba de riesgo ante el último campeón, Colón, en la Bombonera, y se prepara para el duelo ante River el próximo domingo en la vuelta del público a los partidos de la Liga Profesional.



Boca y Colón jugaron un entretenido partido. En el comienzo, el Sabalero sorprendió cerrando bien las líneas y no permitiéndole superar el mediocampo a su rival. Sin embargo, la etapa terminó con una mejor imagen de parte del Xeneize, que terminó dominando el juego e incluso contó con situaciones mucho más claras para convertir.



Cristian Pavón volvió a ser el futbolista de Boca más destacado, como viene ocurriendo en los últimos encuentros. Edwin Cardona, con sus clásicas pinceladas, también aportó lo suyo pero el equipo de Sebastián Battaglia no estuvo fino en las definiciones de las jugadas.



El equipo de Eduardo Domínguez fue el primero en llevar peligro al arco rival luego de un gran pase de Paolo Goltz a los pies de Farías, quien enganchó y remató desde la medialuna forzado a las manos de Rossi.



A los 10’, Boca respondió con una excelente jugada colectiva que tuvo un taco de Cardona para Pavón, quien fue al fondo del área y demoró un tiempo antes de tirar el centro hacia atrás. Orsini se pasó y el colombiano no llegó a rematar.



Desde los pies de Cardona, el Xeneize tendría una nueva oportunidad tras un pase filtrado hacia Orsini, que no pudo dominar la pelota en el área chica.



El equipo de Battaglia siguió insistiendo y tras un pase de Almendra, Pavón remató al travesaño. Almendra y Cardona se repitieron con disparos de media distancia, pero ninguno tuvo la puntería justa.



Colón pudo reaccionar con una jugada que no fue gol de milagro. A los 35’, a través de un tiro libre, Lértora le cambió el palo a Rossi y por centímetros no rompió el marcador.



La etapa finalizó con otra acción clarísima de Pavón, tras una mala salida del fondo de Ferreira. Esta vez el que le ahogó el grito fue el arquero Burián al manotear al córner un potente remate.



Pero en el complemento Boca apuró y sacó rédito a los 20’, cuando tras una gran jugada colectiva, en la que Cristian Pavón le cedió la pelota a Orsini, quien definió cruzado para gritar su primer gol en el Xeneize y decretar el 1-0 que sería definitivo.



Tras el tanto, Colón se adelantó y generó peligro sobre el área defendida por Agustín Rossi, pero sobre el final el dueño de casa recuperó la pelota y estuvo cerca de ampliar la diferencia en el marcador.



El próximo domingo, a partir de las 17, Boca visitará a River en el Monumental, en una nueva edición del Superclásico.