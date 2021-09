Proponen realizar una ‘Estudiantina especial’ a fines de octubre

lunes 27 de septiembre de 2021 | 6:05hs.

Luego de la suspensión el año pasado -a causa de la pandemia por coronavirus-, en este 2021, a fines de octubre, los jóvenes posadeños podrían celebrar una edición especial de la tan esperada Estudiantina.



Así lo confirmaron desde la Subsecretaría de Juventud de la provincia tras una decisión en conjunto con la Municipalidad de Posadas.



Si bien la apuesta tendrá una edición especial que no será similar a todos los años, proponen a los más jóvenes participar de una convocatoria que se podría llevar a cabo en el autódromo de la ciudad.



“Propusimos a los chicos de las escuelas hacer una edición especial. Sería a fines de octubre, con fecha a confirmar, y solamente será un desfile para que los jóvenes no se queden otro año sin bailar ni tocar”, aseguró Pablo José Núñez, subsecretario de Juventud de la provincia, en diálogo con El Territorio.



Al tratarse de un evento extraordinario, no habrá jurado evaluador.



Por lo tanto, la edición 2021 no será una competencia.



“Los chicos quedaron muy entusiasmados y esta semana se van a definir los lugares para que puedan ensayar”, resaltó Núñez.



A la realización en Posadas se suma la confirmación de la Estudiantina en Montecarlo. El viernes pasado se llevó adelante el acto de apertura de los juegos por la llave y escudo municipal, dando inicio a la Estudiantina más larga de la provincia, ya que en Montecarlo el evento dura varias semanas de juegos y otras propuestas para los estudiantes.



En tanto, desde que se inició septiembre, en Campo Viera, Mojón Grande y otras localidades misioneras se vienen llevando a cabo diferentes actividades -enmarcadas como celebraciones por el mes de los estudiantes y estudiantinas-.



Mientras, desde la Junta Provincial de Estudiantes Secundarios (Jupes) aún no confirman la realización del evento provincial -que se realiza generalmente en noviembre- al igual que la renovación de cargos de Jupes.



La sede prevista para la Estudiantina Provincial de este año es Concepción de la Sierra.