lunes 27 de septiembre de 2021 | 6:01hs.

Jonathan Neese-Luis García (Citroën C4 VTS) en autos, Nicolás Zacharski en motos y Emanuel Bulak en cuatriciclos fueron los ganadores de las clasificaciones generales de la 4ª fecha del campeonato Misionero de Rally, que se disputó por los caminos vecinales de Apóstoles.



Entre los autos, Neese-García manejó la diferencia lograda el sábado y pese a pinchar una goma en el último pc, terminó festejando por primera vez en la general con un acumulado de 55m26s/10 para las 9 pruebas especiales. La dupla posadeña se anotó su segunda victoria en la N3.



Los otros ganadores del Gran Premio 43° Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate fueron Marcelo Kaczurek-Joselo Gerula (VW Gacel) en la N6, Adrián “Telly” Pettersen-Roberto Aguirre (Renault 18) en el Grupo A, Maicon y Javier Paulus (VW Gol) en la AZ Light y Gabriel Vidal Rodríguez-Aytor Zugasti (Ford Ka) en la N2.



Mientras que entre las motos, el local Nicolás Zacharski se llevó la general y la E2, luego una intensa lucha con el experimentado y también piloto local Adrián Sansaloni -quien ganó la E1. En la general de motos Nico acumuló 51m48s4/10. Más allá de quién ganó, todo Apóstoles celebró las dos victorias. El resto de los ganadores de la categoría motos fueron Sebastián Otto (E3) y Carlos Stelmaszezuk (E4).



Entre los cuatriciclos, Emanuel Bulak dominó la general y la Quad B con un acumulado de 53m49s6/10.En la Quad A, el mejor fue el posadeño Santiago Febre.



Golpe por golpe

Con Neese firme en la punta la pelea por el segundo puesto fue intensa entre Sergio Zarza-Hugo Espinola (Ford Fiesta) y Chiquito Alcaraz (Peugeot 307) fue intensa y al segundo. El segundo puesto se definió a favor de Zarza en el último PC.



Lo que parecía victoria tranquila de Neese se complicó en el último pc con un pinchazo a 300 metros de largar. El posadeño hizo todo el tramo en tres rueda y la ventaja que llevaba hizo que pueda festejar.



“Una alegría enorme. Trabajamos muchísimo para esto. Es mérito de todo el equipo que siempre me entregó un gran auto y hoy solo tue lllevarlo a la victoria”, explicó.



La mañana comenzó movida con un principio de incendio en el PC 5 en el VW Gol del binomio Andrés Kruse-Sebastián Mezzorana, que venía como líder del Grupo A y tuvo que abandonar. Ahí Telly Pettersen tomó la punta y no la soltó más para anotarse su primera victoria de la temporada y prenderse en el campeonato del Grupo A. Segundo fue el local José Boni-Santiago Boni (Fiat Regatta) y tercero Héctor Finke Jr-Marcos Espindola (VW Gol), quien subió al podio en su primera carrera.



En la AZ Light el binomio de Aristóbulo del Valle integrado por Javier Holtbach-Sergio Márquez (VW Gol) tenía todo para festejar, pero por el golpe con una piedra se le salió el tanque de nafta y no pudo terminar.



Así, la dupla de San Vicente integrada por Maicon y Javier Paulus (VW Gol) ganó por primera vez.



En la N2, el posadeño Gabriel Vidal Rodríguez-Aytor Zugasti (Ford Ka) ganó tranquilo pese a que en el PC6 le pegó a una piedra y daño el radiador. El segundo puesto fue un mano a mano entre Bruno Alcaraz-Carolina Rocinzeski (VW Gol) y Agustín Garzón Maceda-Alvaro Lorenzo (VW Gol Trend). Finalmente, el campeón sudamericano lo dio vuelta y terminó segundo dejando a Alcaraz tercero.



En la N6, la dupla local Marcelo Kaczureck-Joselo Gerula (VW Gacel) ganó de punta a punta. Segundo terminó Dante Duarte- Raúl Glinianiuk (VW Gol) y tercero fueron Martín Godoy y Mauricio Marchiotti (VW Gacel).



La próxima fecha, la quinta del calendario, será en Tres Capones el 29, 30 y 31 de octubre.