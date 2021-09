La lista Celeste ganó las elecciones en la Ceel

lunes 27 de septiembre de 2021 | 6:04hs.

Las elecciones distritales en la Cooperativa de Electricidad de Eldorado Limitada (Ceel) arrojaron un resultado que no le garantiza a ninguna lista participante una mayoría en la Asamblea General Ordinaria.



El número votantes fue de 11.279 socios, que representan un 37,41% de los habilitados. Se elegían 109 delegados distritales que participaran en el tratamiento de la Memoria y Balance cerrada el 29 de septiembre de 2020, y en la elección de tres consejeros titulares, tres consejeros suplentes, un síndico titular y uno suplente.



De acuerdo al escrutinio la lista Celeste obtuvo 50 delegados, la lista Verde 35, la lista Violeta 18 y la lista Multicolor, 6.



Divididos

Las elecciones significaron un quiebre en la relación interna entre distintos sectores de la renovación, ya que tanto la lista Celeste como la Verde se reconocen como renovadores.



La lista Celeste contó con el apoyo explícito del intendente de Eldorado, Fabio Martínez, mientras que la lista Verde fue motorizada por los intendentes de 9 de Julio, Santiago de Liniers, y Colonia Delicia, conjuntamente con otros sectores de la renovación eldoradense.



Por su parte, la lista Violeta, fue impulsada por los dirigentes Sebastián Tiozzo, del Pays, y Augusto Daniel González, del radicalismo.



Con estos resultados, ninguna lista logra obtener la mayoría de 55 delegados necesarios para elegir las nuevas autoridades en la asamblea, por lo que deberán sentarse a negociar entre ellas.



La Asamblea General Ordinaria aún no tiene fecha de realización y corresponde al ejercicio cerrado en 2020, año en el que no se pudo llevar adelante el proceso eleccionario por la situación de pandemia.