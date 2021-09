Chano agotó entradas y agregó un nuevo concierto

lunes 27 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

El músico Santiago “Chano” Charpentier, quien anunció su regreso a los escenarios para el 4 de noviembre en el porteño estadio Luna Park, debió agregar una nueva función prevista para el 25 de noviembre por localidades agotadas.



Se tratará de su reencuentro con el público luego de haber sido baleado por un policía bonaerense en medio de un confuso episodio a partir de una crisis por sus excesos en el consumo de drogas.



A raíz de ese incidente, el músico estuvo 18 días internado y debió afrontar una cirugía en la que se le extrajo el bazo, un riñón y parte del páncreas. Ahora, agradeció el respaldo de su público y las ganas de todos de reencontrarse con su música.



“Queridos amigos espero que estén muy bien, yo me encuentro excelente gracias a Dios. Y hoy, en el día de mi cumpleaños, quería hacerles dos regalos”, había informado días atrás en un video publicado en su cuenta de Twitter con motivo de su cumpleaños número 40.



Tras anunciar Cuarentina, el segundo adelanto de su tercer disco solista después de Mecha (presentado en mayo pasado), comunicó el show: “El 4 de noviembre, esa fecha tan importante para nosotros, les prometo un show alucinante en el estadio Luna Park”.



Además, agradeció a “los que siguen confiando” y “a los que me siguieron siempre” y concluyó: “Un nuevo encuentro, una nueva canción, una nueva vida”. A raíz del episodio en el que fue baleado, el ex Tan Biónica estuvo en estado crítico y actualmente se encuentra en tratamiento por su problema de adicción.