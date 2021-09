Las mujeres también se impusieron en San Sebastián

lunes 27 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

La temporada alta de festivales cinematográficos europeos coronó en San Sebastián su tendencia actual en favor de las artistas mujeres al consagrar –al igual que en Cannes y en Venecia- a, en este caso, Blue moon, ópera prima de la actriz rumana Alina Grigore que obtuvo la Concha de Oro.



Pero otras lauros principales del palmarés conocido este sábado en la gala de clausura de la 69na. edición también recayeron en películas hechas por mujeres: El premio del Jurado (presidido por la georgiana Kulumbegashvili) fue para Earwig, de la francesa Lucile Hadzihalilovic; y la Concha de Plata a la mejor dirección la mereció la danesa Tea Lindeburg por As in Heaven, filme que también se llevó un premio por interpretación protagónica (para Flora Ofelia Hofmann, compartido con Jessica Chastain en Los ojos de Tammy Faye).



El Premio Nuevos Directores fue para Unwanted, otra historia dirigida por una mujer, en este caso la rusa Lena Lanskih, en un apartado donde Carajita, de la dupla argentina Silvina Schnicer-Ulises Porra alcanzó una mención especial.



En ese apartado, en cambio, no figuró “Ese fin de semana” (Mara Pescio); tampoco cosechó Camila saldrá esta noche (Inés Barrionuevo) en la Competencia Oficial; ni Jesús López (Maximiliano Schonfeld), El empleado y el patrón (Manuel Nieto Zas),



Azor (Andreas Fontana) y Piedra noche (Iván Fund) en Horizontes Latinos; ni Competencia Oficial (Gastón Duprat y Mariano Cohn) en Perlak.



Sí se llevó una distinción el argentino radicado en Francia Gaspar Noé por Vortex, filme que rodó en aquel país europeo y se impuso en la competencia Zabaltegi-Tabakalera.



Vortex fue presentada por su director y guionista en el último Festival de Cannes, tiene un elenco encabezado por Dario Argento, Alex Lutz y Françoise Lebrun y retrata los últimos días de una pareja de ancianos que padecen demencia.



“Siempre pensé que la vida era un chiste y tras varias películas ‘chistosas’ traté de hacer una película seria. Menos mal que Darío Argento aceptó”, bromeó Noé al agradecer su premio.



San Sebastián

El Festival Internacional de Cine de San Sebastián, comúnmente abreviado a Festival de San Sebastián (en euskera y cooficialmente: Donostiako Nazioarteko Zinemaldia), es un certamen cinematográfico de la máxima categoría (A) acreditada por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF).



Se celebra anualmente a finales del mes de septiembre, en la ciudad homónima, País Vasco, España. Su primera edición arrancó el 21 de septiembre de 1953.



El Festival de San Sebastián es el más importante de los que se celebran en España sobre cine y en el conjunto de países de habla hispana, así como uno de los más longevos y prestigiosos de Europa.