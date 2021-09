En Paraguay saldrán a vacunar casa por casa

lunes 27 de septiembre de 2021 | 6:04hs.

En Paraguay hay más de 350.000 personas que están inscriptas oficialmente en el portal del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y que por motivos que el Gobierno desconoce aún no se acercaron a vacunarse contra el Covid-19.



Este dato fue analizado ayer por el presidente Abdo Benítez; el ministro de Salud, Julio Borba, y el director del Programa Ampliado de Inmunización, Héctor Castro, según informó el diario paraguayo ABC Color.



De esta manera, para llegar a las personas que se inscribieron y no fueron a vacunarse y a otras que no se registraron en el portal “Vacunate” (www.vacunate.gov.py), el Gobierno diseña un plan de vacunación casa por casa, a fin de llegar a todos con la vacuna contra el Covid-19 debido al ingreso -lento aún- de la nueva variante del coronavirus: Delta.



Así el vecino país también adoptará una medida que se venía aplicando en la provincia de Misiones, la de salir al territorio y a los domicilios en busca de las personas que por diferentes motivos todavía no pudieron ser vacunados.



Presidente vacunado

Por otro lado, el presidente paraguayo recibió ayer su primera dosis de la vacuna de la plataforma Moderna contra el Covid-19.



Sus colaboradores explicaron que su promesa pública fue aplicarse la dosis cuando no se tenga un caso de fallecimiento por el coronavirus en esta pandemia. Justamente el sábado último, luego de 18 meses, no se registró ningún fallecido y así cumplió con lo prometido.



Panorama epidemiológico

En su reporte diario, el Ministerio de Salud Pública de Paraguay comunicó el sábado que tras 18 meses de pandemia de Covid-19, el país no registró un solo fallecido a causa del virus, siendo este dato motivo de celebración, principalmente en las redes sociales.



El primer fallecido por la enfermedad, se reportó el 20 de marzo del año pasado, cuando el médico Hugo Díez Pérez (69) sucumbió ante el virus luego de varios días de hospitalización. Desde ese momento, el número de defunciones a causa del Sars-Cov-2 registra un incremento que alcanzó su pico máximo entre marzo y julio de este año.



Así, durante las últimas semanas, el descenso en la cifra de contagios del Covid-19 muestran alentadores datos, pero lejos de impulsar a la ciudadanía a seguir cuidándose aplicando las medidas sanitarias vigentes, propicia descontrolados eventos que son foco de los contagios masivos y significar el comienzo de lo que podría ser una tercera ola del virus, señaló el diario ABC Color.



Al respecto, la médica Sandra Irala, de Vigilancia de la Salud, sostuvo que el principal inconveniente para el control en la aplicación de las medidas sanitarias vigentes es la falta de acompañamiento de las instancias implicadas. Indicó que los eventos sociales o políticos no están prohibidos, pero deben ser realizados con un aforo de hasta 350 personas, manteniendo la distancia correspondiente y haciendo uso del tapabocas.



Este domingo se informó que se procesaron 2.010 muestras de las cuales 24 dieron positivo para Covid-19. Además hubo una mujer fallecida con la enfermedad oriunda de Itapúa.



Al momento son 53 las personas internadas de las cuales 23 están en terapia intensiva, según indicaron.