Natación: el Capri sale al ruedo en Parque Roca

lunes 27 de septiembre de 2021 | 6:01hs.

El equipo del natación federado del Capri se tira hoy a la pileta en el inicio de un nuevo e importante desafío que se extenderá hasta el viernes, con el Torneo Aniversario de la Federación de Natación de Buenos Aires (Fenaba) en el natatorio olímpico del Parque Roca, en Buenos Aires.



El equipo tuvo una gran preparación para llegar lo mejor posible a la cita que es clasificatoria para el Campeonato Sudamericano Juvenil que se llevará a cabo en noviembre en Perú.



La delegación de nadadores misioneros está integrada por Sebastián Méndez Brandt, Santiago Caso, Catalina Addiechi, Jeremías Debat, Ian Duarte, Bruno Lezcano, Martina Mayol Molina, Máximo Yesa, Makarena Aguirre y Arameo Azula. Todos cadetes y juveniles.



En la jornada de hoy, por la mañana, nadarán Debat en los 200 libres, Aguirre en los 200 combinados y 100 pecho; y Yesa, en las mismaa pruebas en varones.



Por la tarde, Mayol, Lezcano y Caso competirán en los 200 libres, Addiechi en los 100 espalda y Méndez en los 100 pecho.



“Al no tener tantas competencia por la pandemia me emociona saber que voy a viajar y experimenta la experiencia de pileta larga”, señaló contento Bruno Lezcano que tendrá su debut en un torneo nacional.



Por su parte, Gustavo Breitenbruch el entrenador, del Capri explicó en la previa que “por ahí venía siendo injusto porque estos dos años no pudieron competir todos los nadadores del equipo, sólo en los evaluativos los que eran convocados y ahora vamos a poder ir más a buscar nueva marcas. Uno de los objetivos es clasificar al sudamericano y Seba (Méndez) es el que tiene un piecito en el sudamericano y podría haber un batacazo con alguna marca”.