Creció el nivel de actividad de las pymes industriales

lunes 27 de septiembre de 2021 | 6:02hs.

El nivel de actividad de la industria pyme registró en agosto un crecimiento de 20,2% interanual, impulsado por el buen desempeño de la producción textil, el rubro papel e impresión, y maderas y muebles, según un relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).



En agosto, el sector fabril pyme creció también 1,1% frente a julio pasado, mientras que en los primeros ocho meses del año acumuló un incremento de 25%. En tanto, frente a igual mes de 2019, el nivel de actividad de las pymes marcó un incremento de 7,2% en agosto último.



“Los once sectores relevados presentan un crecimiento en la producción con relación a 2020, mientras que en la comparación con 2019, cuatro produjeron más que en ese periodo y siete menos”, reportó el informe.



“A pesar de la incertidumbre propia de toda contienda electoral, la producción industrial siguió su ritmo ascendente en agosto”, sostuvo el informe de Came.