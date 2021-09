Qué ver, leer y escuchar

lunes 27 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

Nuestros años felices

Youtube



Hubbell y Katie son dos universitarios con personalidades muy diferentes. Se enamoran y se casan, pero su vida conyugal tropieza con muchas dificultades.

Una película de 1973. Con Bárbara Streisand y Robert Redford.



Verdades verdaderas

Cine.ar Play



La vida de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, desde la desaparición de su hija hasta la actualidad. Su lucha incansable por la identidad. Una película

de Nicolás Gil Lavedra, con Susú Pecoraro y Alejandro Awada.



Santuario

William Faulkner



Lee Goodwin es acusado de asesinato. El escenario del crimen es una casa oculta entre los árboles que alberga una destilería ilegal. El abogado Benbow lucha para que Goodwin no sea juzgado por ser quien es, sino por los actos de los que lo acusan.



Mis soles espléndidos

Khaled Hosseini



La novela cuenta la conmovedora historia de amistad entre dos mujeres afganas de orígenes muy dispares, cuyos destinos se entrelazan por obra del azar y de las convulsiones que ha sufrido Afganistán en los últimos treinta años.



I hope you’re very unhappy...

María Isabel



La artista dominicano-estadounidense María Isabel presentó su nuevo EP ‘I hope you’re very unhappy without me’. En los temas de este álbum, combina el R&B tradicional -con el que se crió- y el dembow y el reguetón de su herencia dominicana.



Older

Alec Benjamin



El cantante y compositor estadounidense Alec Benjamin presentó ‘Older’. Una canción que se define por un tono nostálgico y de incertidumbre. El video, dirigido por Favicchio y Miles Cable, muestra a Alec y sus amigos recordando su infancia.