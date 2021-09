Con un fitito por los caminos, para conocer historias y ayudar

lunes 27 de septiembre de 2021 | 2:30hs.

Germán Fuentes (26) se encuentra recorriendo Misiones a bordo de su Fiat 600, una experiencia que inscribe en la búsqueda del crecimiento personal y la posibilidad de conocer culturas y paisajes y nutrirse de sus historias.

Oriundo de Nogoyá, Entre Ríos, el joven artesano, en una entrevista con El Territorio a la vera de la ruta 7, contó sobre las motivaciones que lo impulsan a viajar y acerca de sueños y metas.

El fitito amarillo, un regalo familiar que acondicionó especialmente para travesías largas, le permite viajar, conocer y trabajar al mismo tiempo. Por estos días, el viajero para en Jardín América y proyecta llegar “a cada rincón de Misiones”, confió.

“Lo que requiero para mis fabricaciones artesanales lo consigo en la naturaleza misma y lo que me atrae de esta provincia son los paisajes y su gente, personas muy agradables y gentiles a la hora de hablar un rato de lo que acontezca”, dijo el artesano que confecciona y vende artesanías en madera y también collares y pulseras.

“Aprendizajes y libertad”

Acerca de su llamativo vehículo indicó: “este auto me da la posibilidad de hacer lo que me gusta y compartirlo en todos lados, además el simple hecho de viajar para mí significa libertad y esto no es de ayer, sino que es un sueño que viene desde hace tiempo”, puntualizó.

Así, recordó que antes de este viaje en auto, salió a los caminos en bicicleta y también, como mochilero. Cada paso suma conocimiento y su sueño es recorrer el mundo.

“Me motiva viajar y conocer lugares, aprender y ayudar a las personas y también me gusta escuchar historias de vida, lo cual me motiva a seguir, porque con una charla se puede cambiar la perspectiva de vida de otra persona”, consideró.

El trayecto por el Litoral lo había comenzado con un amigo, pero su copiloto debió dejar el proyecto, y entonces continuó solo.

“Es algo difícil que me tocó afrontar, pero tuve que sacar fuerzas, creo que eso también me fortaleció a la hora de decidir si debía continuar o no y lo que decidí fue seguir”, remarcó.

En la Tierra Colorada, “el verdor y la calidez de la gente” lo impresionó y apuesta a quedarse un buen tiempo por estos lados. “Hasta el momento conozco Posadas, Garupá, Santa Ana, San Ignacio, Roca y Jardín América, todos estos lugares me han gustado y nutrido de algo importante para mi vida y por ello estoy muy agradecido”.

De su hoja de ruta, adelantó que “quiero llegar a toda la provincia” y, en un futuro “si es posible me gustaría recorrer el mundo, lógico que ello tomará su tiempo, pero si Dios quiere voy a lograrlo”, expresó.

Fuentes sonríe al rememorar la expresión de la gente al verlo en su pequeño e icónico Fiat. “Las personas se enloquecen al ver el auto y preguntan un montón de cosas”.

En tanto, sobre los cuidados que requiere detalló, “lo trato con todo el amor del mundo y lo lindo del trayecto es recorrer despacio, venimos a un ritmo de 40 a 60 km/h, apreciando la naturaleza, disfrutando de lo que hay alrededor”.

Al referirse a las subidas de las rutas misioneras, sostuvo, “responde bien el auto, no le apuro ni yo me apuro”.

Sobre su propósito de andar por los caminos, describió, “viajar conlleva a mi realización como persona. Y en este viaje, luego de otros que tuve como prueba, sigo buscando la sabiduría para mi camino, de la cual me pueda nutrir para seguir creciendo. Y otro motivo por el que viajo es para ayudar a las personas que aparecen en mi camino”.

El viajero alentó a soñar y salir a cumplir los desafíos.

“Lo importante es no dejarse influenciar por lo que dicen los demás, acá hay que inundarse de desafíos y cumplirlos. La vida está esperando por soñadores que no quieran echarse para atrás y dejar pasar el tiempo sin cumplir los sueños, nunca dejemos de luchar por lo que queremos y disfrutemos de cada momento ya que Dios nos ama y espera de nosotros como así también nosotros esperamos de él”, concluyó.