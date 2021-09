Afirman que mejoraron los índices pero deben seguir los cuidados

domingo 26 de septiembre de 2021 | 10:15hs.

“La pandemia de Covid-19 aún no terminó”. La frase del médico intensivista Cristian Vera pone blanco sobre negro en medio de una ola de rumores, debates y noticias cruzadas sobre aperturas, liberación de actividades y cruce o no en las fronteras.

Vera es el representante en Misiones de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (Sati) y trabaja en el sistema público de salud. Desde el primer momento de la pandemia estuvo atendiendo a pacientes con coronavirus que llegaron a terapia intensiva. Como integrante de esa entidad médica nacional, dialogó con El Territorio y dio conceptos sobre la etapa de la pandemia en la que se encuentran la provincia y la región.

“Hoy estamos muy bien, con muy pocos casos, al menos en las terapias intensivas y tengo entendido que en las internaciones en sala común también son muy pocos los pacientes que están. Actualmente en terapia intensiva hay menos de cinco pacientes graves en toda la provincia”, contó el profesional de la salud.

Consultado sobre a qué se debe esa mejora en los indicadores, tanto en lo que respecta a la reducción de contagios como de internaciones y muertes, explicó: “Nosotros pensamos que es debido a la vacunación masiva que se realizó no sólo en la provincia sino también a nivel nacional. Tener muchas personas vacunadas ayudó a la baja de casos, ya que es una enfermedad infecciosa que se puede combatir mediante la utilización de vacunas”.

Sin embargo, sostuvo que “la pandemia no terminó porque hay contagios todavía”.

Hasta el viernes en la provincia se habían aplicado 1.070.014 dosis de vacunas contra el coronavirus.

De la población total de Misiones, estimada en 1.261.000 personas según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el 52,5% tiene la primera dosis de la vacuna anti Covid-19 y el 32,5% tiene el esquema completo.

En tanto, si se tiene en cuenta que los mayores de 15 años son 911.000 personas según proyecciones del Indec, el 72,5% de los misioneros autorizados tiene la primera dosis de la vacuna y el 45% el esquema completo.

Fundamentales

En tanto, Vera destacó que las medidas de cuidado personal y colectivo que se tomaron son -y seguirán siendo, al menos un tiempo más- fundamentales para mantener controlada la situación. “La decisión que se tomó de seguir con la utilización de barbijos, el distanciamiento y lavado de manos tienen que ser los pilares hasta lograr altos porcentajes de vacunación, aunque eso va a ser imposible porque lamentablemente hay personas que no se quieren vacunar. Pero al menos el 80% de la población tiene que estar vacunada para disminuir los contagios totalmente”, precisó.

Para el médico intensivista, y en base a la evidencia, “aún es necesario seguir con las medidas de cuidado porque la enfermedad todavía está, no se pudo erradicar ni se pudo lograr la vacunación del 100% de la población. El tema es que como recién estamos teniendo una mejoría paulatina, tendríamos que ir avanzando paulatinamente como no usar barbijo en lugares abiertos, pero sí en reuniones o cuando hay poco distanciamiento. Debería ir todo paso a paso, no suspender todo de golpe”.

Según el último parte epidemiológico del Ministerio de Salud de Misiones, ayer eran 185 los casos activos, esto es, personas cursando la enfermedad. De esa cifra, 16 estaban internados en hospitales o sanatorios y de esos, menos de la mitad recibía atención en terapia intensiva.

“Hoy la mayoría de los que llegan a internación en terapia intensiva son personas no vacunadas. Tuvimos en internación a personas con las dos dosis, pero fueron unas cinco o seis en toda la provincia desde que comenzó la vacunación. Obviamente esos pacientes tenían además muchas comorbilidades, como obesidad mórbida, diabetes, hipertensión, leucemia u otras enfermedades que complican la situación de los pacientes”, dijo.

Por otro lado, al referirse sobre cómo podría impactar la apertura de las fronteras terrestres, aéreas o fluviales, indicó: “A nosotros en la parte de salud nos preocupa porque sabemos que nuestros vecinos de Paraguay y Brasil tuvieron bastante circulación de la variante Delta y eso preocupa, porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Ojalá no pase nada. Por eso habría que analizar bien, pero en algún momento hay que abrir las fronteras, porque esta enfermedad es como otras infecciosas que viene para quedarse, no va a desaparecer”.

“Estando vacunado uno puede ser portador igual, por eso lo ideal sería pedir PCR, ver si la persona tiene síntomas o no y si está en condiciones permitir el paso”, agregó.

Por último, comentó que en la actualidad el trabajo en lo que respecta al coronavirus en las terapias intensivas es más tranquilo, pero se están dando más traumatismos por accidentes de tránsito y ACV. “Hoy el trabajo respecto al Covid-19 se alivianó bastante, pero empezaron a aparecer las otras enfermedades frecuentes, como las neumonías de otras causas y los traumatismos en accidentes de tránsito. Antes de la pandemia, el 70% de las terapias estaban ocupadas por accidentes de tránsito y ahora empezaron a aparecer nuevamente. También los ACV y otras enfermedades”, finalizó.



En cifras

80%

Al menos el 80% de la población tiene que estar vacunada para disminuir los contagios totalmente, sostuvo el médico intensivista Cristian Vera.