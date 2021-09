Con récord de inscriptos, cerró la convocatoria para la Policía y el SPP

sábado 25 de septiembre de 2021 | 1:30hs.

Con un aluvión de interesados cerraron ayer las inscripciones para integrar las filas de la Policía de Misiones y el Servicio Penitenciario Provincial (SPP).

El llamado a los aspirantes fue online a través del sitio web del Instituto Universitario de Seguridad de la provincia de Misiones y duró una semana: empezó el lunes 20 y concluyó ayer con números récord de interesados.

Hasta las 13 del viernes el total de inscriptos para la Policía provincial era de 9.102 de los cuales 4.098 eran hombres y 5.004 mujeres para cubrir un total de 500 vacantes. Y para el Servicio Penitenciario fueron 3.146 los interesados para 200 vacantes disponibles. Aunque en el resto del día se sumaron más, teniendo en cuenta que se podían completar los formularios hasta las 19 de ayer, cuando cerró definitivamente la convocatoria.

En la provincia de Misiones es tradición que las fuerzas de seguridad provinciales o nacionales tengan alta demanda, pero también sirven como un termómetro para medir la falta de oportunidades laborales para los jóvenes.

En comparación con ciclos anteriores, esta vez hubo cifras récord. En 2019 fueron 9.000 los inscriptos, el año pasado llegaron a 11.000 y en 2021 se superaron los 12.000.

Ahora, cerrada la inscripción, inicia la selección donde se elegirá por orden de mérito y el desafío apunta a ir tras aquellos jóvenes con vocación de servicio.

“Debemos llevar adelante la correcta selección y es un proceso largo donde vamos a tener que llegar a los mejores aspirantes para que pasen a formar parte de la fuerza. Posteriormente a la inscripción todos los chicos tienen a su disposición material de estudio que abarca contenidos generales y básicos sobre la función que van a desempeñar”, habían explicado anteriormente.

Una vez que superen un examen teórico que permitirá tener un panorama del nivel académico de los postulantes, se avanzará en el examen psicológico.

“Hay que buscar perfiles acorde, se sabe que el trabajo referido a la seguridad es un trabajo con mucha presión psicológica, con momentos difíciles y hay que buscar perfiles que se adapten a esa función”, agregaron.

Después será el turno de los exámenes médicos y por último el examen físico.

Entre otros requisitos a los postulantes se les exige ser ciudadano/a argentino/a, nativo/a o por opción; tener entre 17 años y hasta 23 años al 1º de marzo del año 2022; ser soltero/a, viudo/a o divorciado/a; no tener hijos; tener una estatura mínima de 1,60 metros para las mujeres y 1,65 metros para hombres.

Además deben poseer título secundario completo o constancia de finalización de estudios y no adeudar materias de años anteriores; no registrar antecedentes judiciales provinciales y nacionales ni contravencionales; no registrar causas judiciales abiertas provinciales o federales ni contravencionales.

Tampoco podrán poseer tatuajes que sean visibles con el uso regular de cualquier uniforme de la institución. O que sean lesivos, obscenos y/o discriminatorios; deben reunir las condiciones psicofísicas exigidas; presentar la documentación solicitada y aprobar la totalidad de los exámenes de admisión.

Los que superen todas esas instancias, durante tres años serán parte del Instituto Universitario de Seguridad y egresarán como miembros de la Policía de Misiones o el Servicio Penitenciario Provincial.