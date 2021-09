Tiara Bidese representará a los estudiantes en la Fiesta Nacional

sábado 25 de septiembre de 2021 | 3:30hs.

La misionera Tiara Bidese concursará hoy por la noche en la elección a Embajadora Nacional de los Estudiantes, evento que se realiza en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes que se lleva a cabo todos los años en Jujuy, y que en esta ocasión cumple 70 ediciones -ya que el año pasado no se llevó a cabo por la pandemia-.

Tiara se encuentra hace una semana en la capital de la provincia norteña, represantando a la Tierra Colorada y compartiendo la agenda de actividades con las demás representantes de los estudiantes, anteriormente nombradas reinas y ahora reconocidas como embajadoras.

Por causa de la pandemia, en esta edición el ente organizador invitó a vivenciar “La Experiencia FNE 2021”, la cual inició el último sábado y extenderá hasta hoy, bajo protocolos de bioseguridad y un número limitados de personas.

La propuesta combina la exposición de carrozas y el emplazamiento de espacios lúdicos, además de la puesta en escena de un anfiteatro en el que participan varios artistas. La elección nacional de este año se podrá ver en directo por Canal 7 de Jujuy y todas las redes sociales de la Fiesta Nacional (Facebook, Youtube, Instagram), desde las 21.

La embajadora misionera

Tiara tiene 18 años y actualmente cursa el 6°año de la Epet 16 de Dos de Mayo. Fue electa primera princesa provincial de los estudiantes en noviembre del 2019, última elección realizada en Misiones, puesto que el año pasado el evento no se realizó por la pandemia. En ese contexto, fue convocada por la Junta Provincial de Estudiantes Secundarios (Jupes) y la Subsecretaría de Juventud de la Provincia con el fin de representar a Misiones en la fiesta nacional. La propuesta se concretó ya que, quien fuera electa embajadora provincial en 2019, ya se encuentra cursando sus estudios en la universidad -y uno de los requisitos para participar a nivel nacional es estar cursando el nivel secundario-.

Luego de asumir el puesto, la joven que competirá hoy en la elección nacional destacó: “Cuando recibí la noticia me sorprendí mucho, no me esperaba una invitación semejante. Estoy muy contenta, es una experiencia única”.

“Desde que se conoció la noticia en las redes recibí muchos mensajes de apoyo de amigos, conocidos y vecinos poniéndose a mi disposición, ya sea con ropas, zapatos, consejos, o lo que necesitara. Incluso la Municipalidad nos brindó todo su apoyo y hasta las empresas locales se comunicaron para colaborar en lo que fuera necesario”, agregó en diálogo con El Territorio. Tiara, tiene como proyecto a futuro finalizar la secundaria y estudiar abogacía.

“También me gusta mucho cantar y tocar la guitarra. Disfruto de las pequeñas cosas que voy aprendiendo a lo largo de la vida. Para mí, son realmente importantes los amigos y la familia”, reflexionó.

Estudiantina provincial

Respecto de la estudiantina provincial, que generalmente se realiza en noviembre y que el año pasado no se llevó a cabo, desde los entes organizadores aseguran que aún no hay novedades, al igual que la renovación de cargos de Jupes.

La sede prevista para este año es Concepción de la Sierra. Sin embargo, pese a que varias localidades celebran con diferentes actividades el mes de los estudiantes, aún no hay certezas sobre la realización de la Estudiantina provincial 2021.