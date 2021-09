En Posadas se avanza con la cría de conejos para diversificar la producción de carne

sábado 25 de septiembre de 2021 | 3:00hs.

En el barrio El Porvenir II de Posadas se avanzó en una iniciativa que a nivel nacional crece a un gran ritmo: la cunicultura, es decir, la cría y producción de conejos. Se trata de un terreno poco explorado a nivel provincial y que en la mayoría de los casos sólo se trabaja para autoconsumo y no de carácter industrial.



Por ello, una organización social puso en marcha un criadero con 17 conejos -quince hembras y dos machos- en un pequeño galpón, con el objetivo de convertirse en un centro de cría, engorde y de genética de conejos, destacando las potencialidades en términos económicos y alimenticios de la carne. Asimismo, apuntan a dejar de lado la noción de la cría únicamente para el autoconsumo -que prima en buena parte de la tierra colorada- para acaparar más puntos de ventas, como el Mercado Concentrador.



Allí, un total de doce vecinos comenzaron con la actividad a mediados de agosto con el acompañamiento técnico e instrumental del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (Ifai). En los últimos días, se trabajó en una serie de capacitaciones para garantizar de manera correcta la reproducción de los animales que los trajeron de Buenos Aires.



“A través de una iniciativa de la organización de producción de alimentos nos enteramos de la línea de cunicultura para la producción de carne de conejo, y no para una cuestión de autoconsumo sino de generar trabajo, con valor agregado ante la potencialidad demanda en la provincia que no es cubierta”, señaló Fernando Lafere, de la organización a cargo de la iniciativa en diálogo con El Territorio.



Además de pensar en la dimensión alimentaria, con la producción de carne con altos componentes nutricionales, con la iniciativa de la cunicultura se busca generar puestos de trabajo, para la atención de la reproducción, genética y engorde de los animales. En primera instancia, doce vecinos del barrio capitalino trabajan en ello, con el acompañamiento de un técnico en cunicultura.



También, otro de los ejes en cuestión tiene que ver con la rentabilidad. Es que una sola coneja es capaz de producir casi la totalidad del consumo de carne anual de una persona adulta, ya que una madre coneja genera 36 conejos a faena, según datos relevados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta).



“Actualmente estamos con un galpón de cría, que arrancó hace unas semanas con los animales. Luego de algunos días de ambientación, ya se empezó con los cruces de los animales, de las quince conejas con dos machos, con jaulas de última tecnología que fueron brindadas por el Ifai. Hay un plan de trabajo para la producción de engorde y cuidado en el desarrollo para agrandar los planteles de reproducción. La idea es ir contando con más salas y apostar al desarrollo alimenticio y generar ventas, primero en el Mercado Concentrador y luego en otros puntos”, contó.



“Hay posibilidad de faena de acá a dos meses, se los selecciona para el engorde y se cuida la reproducción. Luego, hay un mes de gestación y dos meses más hasta que el conejo llegue a un peso ideal para la faena. Por el momento es un volumen chico, pero la particularidad que tiene la cría del conejo es que puede plantearse en un crecimiento de escala muy rápida, pensando en grandes ventas para el año que viene. La carne de conejo tiene demanda y la idea es que ese tipo de carne se incorpore al esquema de comercialización y a la dieta de los misioneros, al ser una actividad con mucha potencialidad porque se requieren espacios chicos para lograr un volumen de producción equivalente a una media res”, sostuvo Lafere.

Valor nutricional

A nivel nacional, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe son los distritos con mayor desarrollo de la cunicultura. En Misiones, en los últimos años se avanzaron en algunas iniciativas de producción pero no lograron prosperar y otras sólo se abocaron al autoconsumo. A partir de ahora, desde El Porvenir II se apunta a la producción a grandes escalas dada la potencialidad de la cría, genética y ventas.



El técnico en cunicultura Daniel Hernández destacó la actividad y afirmó que “Misiones tiene muchas potencialidades en la cría y producción de conejos”.

Indicó que para este trabajo se requieren de técnicas con buena tecnología, sobre todo al explicar que el conejo es un animal que se estresa fácilmente. Y para ello, se debe contar con una jaula con buenas dimensiones y con la garantía de constante alimentación.



“La actividad tiene que controlarse, de acuerdo al momento que uno decide en que tiene que reproducirse y también conforme a la rentabilidad de la producción, sobre todo, porque es una opción multiplicadora. Ese proceso tiene que controlarse y hacer el seguimiento, sobre todo porque una coneja pueda preñarse en un promedio de siete veces por año, que a comparación de una vaca lo hace en un año. La cunicultura demanda de un espacio reducido y no tan amplio como sí ocurre con las vacas. Y el resultado de la producción de la carne es que contiene bajo colesterol”, precisó el especialista en cunicultura.



En cuanto a la actividad en El Porvenir, precisó que contará con las certificaciones necesarias de Bromatología y Senasa por los cuidados que merece y también para asignar valor agregado, como el escabeche. Y además, para el control de la genética y desarrollo de los animales.



Al final, Hernández precisó que en la provincia hay demanda de carne de conejo pero no hay oferta. Es por ello que insistió en la producción y en el desarrollo de la cunicultura como diversificación. “Hay muchos pedidos para producir, pero no se alcanza para proveer lo que piden, sea en carne como en escabeche. Misiones tiene muchísimas potencialidades en la producción, un nicho muy interesante, sobre todas las cosas por la salud, ya que tiene un costo diferenciado con la carne de vaca y por sobre todas las cosas, tiene muchísima calidad y nutrientes que lo hacen mucho más saludable. Por ejemplo, tiene potasio, zinc y muchas proteínas que son fundamentales para la ingesta de los niños. Por lo que es clave y saludable que se avance en eso, pensando en un consumo más saludable”, planteó al respecto.