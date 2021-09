En el regreso a la competencia oficial, OTC cayó 87 a 79 ante Riachuelo de La Rioja

viernes 24 de septiembre de 2021 | 15:52hs.

El celeste no supo mantener la ventaja y perdió en el último cuarto del partido. //Fotos: Prensa OTC.

Comenzó la temporada oficial para Oberá Tenis Club (OTC), que durante la mañana de hoy fue superado por Riachuelo de La Rioja por 87 a 79 en el primer juego de la Zona Norte del Súper 20 que se disputa en la provincia de Córdoba.

El representante misionero no tuvo un buen debut, los errores en ataque se pagaron caros en el aro propio. El trabajo de su rival riojano fue de menor a mayor y en el final sacó a relucir lo mejor de su juego conjunto para quedarse con la victoria.

El escolta Eric Flor, fue el máximo anotador del partido con 27 puntos. En tanto que por el lado del Celeste, el destacado en el goleo fue Nicolás De Los Santos con 22 anotaciones, además de 7 asistencias y 4 rebotes capturados.

Buen arranque con mal cierre

Las acciones comenzaron con Oberá Tenis Club (OTC) ganando el salto inicial, y luego el balón llegó a manos del base De Los Santos, que convirtió el primer triple de la jornada inaugural de la Zona Norte.

Luego el equipo de Fabio Demti fue creciendo en su rendimiento colectivo, con el envión anímico, mostró buenos momentos de transición y pases en velocidad. Además, aparecieron otros tiros externos en manos de Jonatan Slider y Facundo Giorgi más el buen trabajo en zona pintada de Robinson.

Por su parte Riachuelo no encontraba cómo detener los ataques del rival, si bien Flor y Rodrigo Sánchez (ex OTC), lastimaban, no alcanzaba hasta el momento.

El marcador indicaba 15-28 en favor del Celeste al término del primer cuarto.

Los segundos diez minutos de juego significaron la levantada para el equipo rival que de a poco fue encontrando mejores alternativas de goleo, encabezados por Flor y Gerlero en ataque; pero principalmente gracias a una gran defensa que cortó los circuitos generados por OTC, que en contra punto tuvo varias pérdidas de balón que fueron aprovechadas por el equipo riojano que emparejó el marcador ganando 27-16 el segundo parcial y dejando el tablero 42-44.

Segundo tiempo irregular

Tras el descanso largo, la paridad se demostraba en el tablero y el juego se tornó de ida y vuelta. En el Celeste, Treise se destacó en la conducción y anotación, asistiendo a Robinson quien marcó presencia en la zona pintada de ambos lados. En tanto que Flor continuó activo en ataque, además apareció la figura y experiencia de Pablo Espinoza, más un buen rendimiento de Sánchez.

El tercer parcial fue 20-19 para Riachuelo, quien acortó a un punto la diferencia, quedando 62-63 para jugar el último cuarto.

En el final, el equipo riojano salió mejor, de a poco encontró oportunidades y espacios para poder marcar y así ir alejándose en el tanteador. Aprovechó cada error de OTC para lastimarlo y llegar a sacar una diferencia de 10 puntos que si bien fue acortada a 5, al minuto; Riachuelo encontró nuevamente la efectividad que lo llevó a ganar el parcial 25-16 y de esa manera quedarse con el juego por 87 a 79.

El segundo partido será este sábado desde las 21:30 frente a Instituto.