Iguazú: turismo, deporte, solidaridad y sustentabilidad en un mismo evento

viernes 24 de septiembre de 2021 | 9:42hs.

Puerto Iguazú es un lugar ideal para el disfrute de la naturaleza en todo momento y en diferentes actividades, es por ello que buscan promover el turismo deportivo con la organización de una carrera denominada Yryapú 10k que tiene como escenario un espacio único dentro de la selva en la zona de las 600 hectáreas, que no solamente convoca a los participantes a correr y disfrutar de los hermosos países que brinda la naturaleza, sino que los invita a realizar actividades solidarias y sustentables en el marco de la semana basura cero.

La competencia Yryapú 10k se desarrollará el 24 de octubre y es organizada por El Aljibe Producciones que busca integrar a todos los actores locales y que cada corredor no solamente compita por un premio sino que viva una experiencia única, conociendo detalles da la cultura guaraní ya que contempla acciones solidarias en alguna de las comunidades que están asentadas en las 600 Hectáreas además de promover la sustentabilidad con actividades que estarán a cargo de Instituto Misionero de Biodiversidad.

“La carrera tendrá 3 modalidades, 10 kilómetros, 5 kilómetros y 5 kilómetros en la modalidad plogging en el marco de la semana de la basura cero promovida en todo Latino América. Si bien la carrera tiene un costo, la mayoría será invertido en la seguridad, en las remeras, trofeos, medallas, en el pago de los colaboradores, ademas una parte será utilizada para satisfacer alguna necesidad inmediata las comunidades guaraníes” comento Alexis Hemflet uno de los integrantes de la organización.

La actividad fomenta el turismo, ya que buscan que corredores de toda la provincia y del país participen, con el condimento de carrera aventura, ya que no se trata de un recorrido íntegramente en asfalto, sino que algunos tramos del circuito tienen caminos terrados que le agregan un plus al paisaje que disfrutará cada corredor. “los costos son 2.500 pesos los 10kilometros, 1.700 los 5 kilómetros y la modalidad plogging la inscripción es un alimento no perecedero que será entregado a las comunidades Mbya Guaraní, es decir que la última carrera es solidaria y sustentable, queremos dejar el lugar más limpio de lo que lo encontraremos” recalcó Hemflet

Además, Hemflet contó que todos los colaboradores, que serán cerca de 30 personas, serán capacitadas en RCP y en emergentologia con el fin de estar preparados ante cualquier eventualidad “todos serán capacitados por Bomberos y Clínica SAM y tendrán la certificación en RCP además del resarcimiento económico pactado por el trabajo. Estamos trabajando para que todo salga bien, pero queremos estar preparados para lo peor, es preferible tener a personas capacitadas ante cualquier eventualidad y saber cómo actuar si algún suceso se presente aunque esperemos que no”

La carrera cuenta con el apoyo de la Fundación Yryapu, IMiBio, La Municipalidad de Puerto Iguazú y varias empresas que aportaran logística para el desarrollo del encuentro deportivo. Las inscripciones están abiertas hasta fines de septiembre y se pueden inscribir por whatsapp 3757-588230 o por las redes sociales @aljibeproducciones