Obras de cloacas generan malestar en diferentes barrios santotomeños

viernes 24 de septiembre de 2021 | 9:24hs.

Las quejas se replican. Calles de barrios de la localidad correntina de Santo Tomé que quedaron sin compactar tras la obra de una empresa que realiza la conexión de cloacas en el marco del Plan Belgrano, y quedan así por varias semanas. Lugareños se ven obligados a maniobrar para llegar a sus casas, o bien, dejar su vehículo en otro lado para evitar inconvenientes mayores.

El secretario de Obras Públicas del municipio, arq. Pablo Argilaga, señaló que “en lo que confiere al plan Belgrano puntualmente, es una obra que fue licitada en una gestión anterior al intendente Mariano Garay, y es un programa Nacional de fondos y de construcción de cloacas para la ciudad de Santo Tomé, y que incluía reemplazo de caños, tres estaciones elevadoras, cambio de cañerías de expulsión. Los caños que había eran muy antiguos, se rompían cotidianamente, y se tuvo que reemplazar por otro tipo de caños. Y ahora el plan de obras continúa”.

Expresó que se estuvo trabajando en "la zona de Villa Calma, calles Pellegrini, Rivadavia, Toranzos y Santa Fe, y un trabajo grande que está inconcluso en Av. Américas intersección Coudale; ahí se ve que hubo un desperfecto en la conexión de caños, no está terminada la obra, y eso está ocasionando problemas a los vecinos en lo que refiere a la compactación de la obra en sí, y quedó inconclusa momentáneamente con esa cañerías, que estos días con intensas lluvias que tuvimos se produjo lugares con anegamientos y hay un caño de drenaje de aguas fluviales, con algunas conexiones mal hechas, al cortarse obturó el caño y se produce el anegamiento aguas abajo para los vecinos”.

El funcionario afirmó que está en conversaciones con Casela S. A., cuya oficina está en Buenos Aires, “que es la concesionaria de este trabajo, para que solucione ese problema, que me parece el más grave, porque hay otros lugares con problemas de compactación. Una obra similar se hizo en la zona de Sáenz Peña sur, donde estuvimos haciendo una línea de nuevas columnas de luces led a los costados, para que se formara un boulevard, y le faltó compactación”.

Contralor

En este sentido, Argilaga dijo que la obra “no está parada, la van haciendo por certificado. La empresa va invirtiendo a medida que se presentan certificados que se emiten acá en Santo Tomé, con la evaluación de la empresa por un lado, de un inspector de obra que hay para tal fin, viendo siempre la parte de medio ambiente. Ese certificado puntual de esta obra todavía no ha llegado a mis manos porque está inconclusa la obra. Estoy comunicándome con la empresa, ya realicé un expediente (que se va a enviar) para que se aboque a realizar los trabajos”.

Indicó que “el municipio no tiene nada que ver pero igual oficia de contralor, en un sentido. El inspector de obras es del municipio. Yo como secretario de obras y servicios públicos pedí que me acerquen un plan de trabajo, y vamos a ir consensuando y tomando medidas correctivas, para poder ayudar. No pueden quedar así las obras y los vecinos no tienen por qué estar sufriendo el anegamiento de veredas que está pasando en este momento”.

Argilaga indicó que, en ese marco de contralor que asumen, están “abocados en que las obras no lleven demasiado tiempo, y que no queden inconclusas”.

Las obras del mencionado programa nacional son solventadas por el Fondo del Banco Interamericano de Desarrollo y por el Banco Mundial.