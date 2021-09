Tres muertos por el despiste de un colectivo

viernes 24 de septiembre de 2021 | 5:30hs.

Tres muertos y varios heridos fue el luctuoso resultado del despiste de un colectivo de pasajeros de media distancia en la localidad de Gobernador Roca, sobre la ruta nacional 12. La unidad de la empresa Kruse estaba haciendo el trayecto Puerto Iguazú-Posadas y tenía 25 pasajeros al momento del siniestro.

Según detallaron fuentes de la Policía de Misiones que intervinieron en el caso, las víctimas fueron identificadas como Arístides Rafael Moales Zárate (51) -oriundo de la localidad bonaerense de San Nicolás-, una mujer que hasta anoche no había sido identificada y el chofer de la unidad, Marcelo Chefer (35), quien tenía domicilio en Posadas.

Moales Zárate falleció en el lugar de los hechos luego del impacto, mientras que las otras dos víctimas mortales llegaron a ser asistidas y trasladadas en grave estado al hospital Madariaga de Posadas, aunque no resistieron las lesiones. Otras víctimas fueron derivadas hasta San Ignacio, aunque la mayoría estaba fuera de peligro.

En razón de que la causa de la muerte de todos ellos estaban claras, ayer a la tarde las autoridades del Juzgado de Instrucción de Jardín América, a cargo del juez Roberto Sena, decidieron que los cuerpos no sean sometidos a autopsia en la Morgue Judicial. Es por eso que los restos iban a ser entregados a sus familiares.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 1.406 de la mencionada calzada y, según detallaron diferentes fuentes ligadas al caso, la tragedia se habría generado por la pinchadura de una de las cubiertas delanteras del colectivo. Eso causó que el conductor perdiera el control del rodado, se cruzara de carril, chocara contra un automóvil y terminara en la banquina del carril contrario, donde impactó contra unos pinos.

De todas formas, todo deberá ser ratificado por los informes accidentológicos confeccionados por profesionales de la Policía Científica, quienes hicieron las labores de rigor en la escena. Diferentes comisiones policiales, así como Bomberos Voluntarios y diez ambulancias colaboraron con las tareas de rescate, traslado y ordenamiento de tránsito.

Los ocupantes del otro vehículo, una Fiat Kubo, eran tres -una pareja y una beba de un año-, quienes terminaron ilesos.

Las voces

El Territorio estuvo en el lugar de los hechos y habló con el segundo jefe de la comisaría de Gobernador Roca, oficial principal Sergio Zidorak, quien brindó detalles respecto al procedimientos antes de que se conozca la muerte de Chefer y la mujer.

“A las 11.30 tomamos conocimiento del siniestro vial, nos apersonamos con móvil y dotación completa y establecimos que un colectivo de la empresa Kruse había reventado una cubierta delantera, lo que provocó que el colectivo se cruce de carril, impacte contra un vehículo Fiat Kubo y posteriormente termine contra la banquina contraria, impactando plantas de pino”, confirmó.

Y amplió sobre los involucrados en el siniestro y la logística para su atención: “25 pasajeros viajaban en el colectivo, cinco fueron trasladados al Hospital Madariaga en distintas ambulancias y otras personas que están siendo atendidas con lesiones leves acá en el hospital de Roca, en el hospital de Santo Pipó y la localidad de San Ignacio”.

El tránsito en el lugar se interrumpió en su totalidad y era liberado periódicamente para descomprimir. Algunos pasajeros que resultaron sin lesiones decidieron esperar allí a sus familiares y se vieron semblantes de mucho shock por la experiencia y reencuentros consumados con abrazos y lágrimas.

“Estaba estudiando, leyendo algunos apuntes cuando sentí que el colectivo empezó a vibrar. Cuando menos me di cuenta chocó con el árbol y no sentí más nada, me quedé tirada en el suelo, una señora cayó arriba mío y los vidrios volaron por mi cara y la de ella”, expresó Nancy Villalba, una de las pasajeras que estaba en el sector medio de la unidad.

La estudiante de Puerto Esperanza expresó que cuando se reincorporaron notó que la mujer que cayó sobre su cuerpo tenía la nariz rota. “Le dije que se calme, que se quede quieta que después le iban a venir a ayudar. Ahí vi que la gente empezó a bajar, me fui detrás de ellos, la puerta ya estaba abierta. Estaba asustadísima”, confesó.

En el hospital

También llegó al lugar la esposa de Chefer, quien de forma inmediata fue notificada sobre el estado crítico de salud de su marido, por lo que abandonó la escena y se fue hasta Posadas. En el nosocomio capitalino, con el apoyo de sus familiares, se enteró del fallecimiento del hombre.

Las escenas allí fueron dramáticas, de llantos y gritos de desconsuelo hacia el cielo, en medio de abrazos y gestiones con personal de servicios fúnebres. Ante la consulta de este medio la mujer prefirió no hacer declaraciones, aunque sí comentó que su marido era padre de cuatro hijos y que se desempeñaba en la empresa desde hace nueve años.

Confirmó que desde el trabajo de su esposo se pusieron en contacto y a disposición. Ayer algunas versiones indicaban que la unidad que manejaba su esposo había tenido desperfectos similares, pero ella no hizo mención a esto.

Por las medidas sanitarias, los familiares esperaban afuera las novedades de los pasajeros que habían llegado hasta allí con diferentes estados de salud. Uno a uno eran llamados para recibir el parte médico (ingresaba solo un pariente).

Entre los presentes estaban los hijos de una pareja de adultos, 66 años ella y 73 él, que se habían subido en Montecarlo con destino a Candelaria. Señalaron que el hombre estaba fuera de peligro pero necesitó que lo estabilizaran debido a que sufre de hipertensión. La mujer, en tanto, estaba más delicada debido a su estado general previo al golpazo, agravado por los golpes que sufrió.

Sobre la mujer fallecida, al cierre de esta edición desde la Policía de Misiones informaron de forma oficial que varias personas se estaban movilizando a Posadas para ver si reconocían al cuerpo.

La lista de pasajeros identificados

Ayer, fuentes de la Policía de Misiones dieron una lista preliminar de 19 pasajeros y el guarda que estaban en la unidad, quienes fueron trasladados a distintos hospitales de la provincia. Entre ellos se encuentran tres efectivos del Servicio Penitenciarios Provincial (SPP) con prestación de servicios en Eldorado.

1) Benítez Elvio Darío (37)

2) Ewarling Natalia (31)

3) Medina Viviana (66)

4) Fariña Esteban (73)

5) Aponte Cristian (25)

6) Guroski Gustavo (23)

7) Chivel Lisandro (30)

8) Garay Marlene (41)

9) Centrovich Fabrico (12)

10) Rodríguez Mercedes (43)

11) Espíndola Luis (69)

12) Breska Marta Lidia (51)

13) Nacimiento Fabián (29)

14) Benítez María Yanela (20)

15) Segovia Luciana (20)

16) Paniagua Neris (40)

17 ) Adrián Báez (57)

18) Witer Carlos (19)

19) Amarilla Alan (20)