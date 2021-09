Salir a las calles para exigir un futuro limpio

viernes 24 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

Tic Tac.... mientras el tiempo transcurre en la comodidad de nuestros hogares o en discusiones políticas vacías, el cambio climático avanza y las consecuencias sólo parecen llamar nuestra atención cuando se traducen en tragedias masivas o economías agotadas. Ni así se traducen en las prioridades de los gobiernos de turno. Si bien la crisis climática es un dato científico comprobable en cada rincón del planeta y miles comenzaron -quizás hace mucho, quizás impulsados por una nueva pandemia- a cambiar pequeños hábitos y exigir modificaciones, quienes levantaron la bandera con fuerza y reclaman fuertemente por acciones concretas inmediatas para asegurar un futuro, son en su mayoría, muy jóvenes.

Enfilados tras la figura de Greta Thunberg que a los 16 pateó el tablero mundial protestando contra la inacción de los adultos, hoy una nueva huelga global pone al cuidado del medioambiente en agenda.

El click está instalado en la mentalidad de esta nueva generación, que asume la necesidad de dejar los discursos adornados y actuar ya porque no hay planeta B.

Con una claridad innata, Sofía Wall (20) entiende que no son necesarias más argumentaciones que la de asegurar un mañana. ‘‘Creo que nace de los jóvenes porque es una generación que está revinculándose con la naturaleza, algo que fuimos perdiendo a lo largo de los años como sociedad. No sé como explicarlo... de una incertidumbre de ‘estoy estudiando una carrera universitaria que ni siquiera sé si voy a poder ejercerla, porque no sé como va a estar la situación socioambiental para ese entonces’. Sale de este miedo, esta ansiedad, preocupación, no egocéntrica sino por los demás y este planeta’’, explicó la activista de XR (Extinción o Rebelión) Misiones y Fridays For Future Posadas.

A pesar de no tener límite de edad y buscar contagiar a toda la sociedad, XR Misiones se caracteriza por agrupar a una veintena de veinteañeros en Posadas y algunos más en localidades puntuales del interior de la provincia.

‘‘Es importante que todos y todas sin importar la edad, nos identifiquemos con esta lucha y desde nuestros lugares podamos ayudar a pelear contra este negacionismo climático. Porque los jóvenes capaz tenemos la energía, la preocupación y un poco más de tiempo, pero el poder lo tienen los más grandes y ahí entramos en la necesidad de que las juventudes estén en el espacio de toma de decisiones’’, profundizó la estudiante de Ciencias Políticas que también participó individualmente en la Cumbre Climática de las Juventudes en Rosario, antesala a la Cumbre de Naciones Unidas de noviembre.

Esta octava movilización mundial, tendrá su eje en Posadas en la Plaza San Martín (de 16 a 20) con un festival que incluirá charlas informativas, micrófono abierto, artistas y emprendimientos ecológicos. Tres ejes principales se exigen a nivel nacional: la Ley de Humedales Ya, la implementación del acuerdo de Escazú y el Plan de acción y financiamiento para la adaptación al Cambio Climático.

Con un razgo plenamente apartidario, las Ongs son quienes marchan para que estas medidas se incluyan en las decisiones legislativas urgentes, indiferentemente de los colores políticos.

‘‘En todo el país salimos desde cada organización ambiental, cada asamblea que lucha por defender la biodiversidad de cada territorio. Se reclama a los políticos y gobernantes por una transición energética urgente a energías renovables’’, remarcó Clarisa Neztor (33) integrante de XR y de Basta de Falsas Soluciones.

En esa línea, ambas activistas subrayaron que no solo las grandes ciudades son víctimas del cambio climático y las malas acciones.

Así como apuntó a la necesidad de dejar de lado el extractivismo, apuntar a nuevas formas de producir alimentos sin agroquímicos y frenar el desmonte, Neztor deslizó que los rellenos sanitarios locales y acciones instaladas como la quema de basura, generan contaminación local y la quema en el acceso sur de Posadas, por ejemplo, dio lugar a un nivel de polución tan grande que acarrea importantes enfermedades en los pobladores de la zona.

En coincidencia, Wall remarcó que también se lucha por la prórroga de la ley 26160 de los pueblos indígenas y que ‘‘en Misiones lo más urgente es el desmonte ilegal que hay en toda la provincia’’. ‘‘Hay una realidad muy dura detrás de lo que vendemos que somos el pulmón del país, con muchísimo desmonte ilegal y no se respeta el territorio de las comunidades mbya. Hace un mes una empresa fue con armas de fuego para impedir que los guaraníes defendieran una parte de su territorio, el poco que les queda. Creo que lo primordial es luchar contra eso’’, resumió.

Como ala más aguerrida, XR es un espacio apartidario con una visión del ambientalismo vinculado con lo social que trabaja colectivamente con otras ongs, emite reclamos puntuales a los gobiernos y se nutre de las denuncias que le llegan de diferentes vecinos.

‘‘Dentro de XR no hay jerarquías y somos todos realmente voluntarios. Nos basamos en la ciencia y en la cultura regenerativa’’, sumó Wall, que comprometida explicó que el despliegue de hoy a la tarde, será un espacio para poder informarse sobre la crisis climática y ecológica, tanto sobre lo que pasa a nivel territorial y a nivel país, y para conocer otras realidades de la ciudad. ‘‘Va a haber música en vivo y poesía buscando hacer algo diferente de lo que venimos haciendo porque somos bastante combativos, estamos mucho en la calle, haciendo marchas, o artivismo -arte mezclado con activismo- con música, disfraces, baile y actuación’’.

A pesar de que asumen la reinante falta de información, aún les asombra el nivel de negacionismo de la sociedad local, que incluso inmersa en nubes contaminantes de humo reniega de su relación con el medioambiente y desoye a estos ‘jovencitos con mucho tiempo libre’. Por eso, invitan a todos a ser partes del encuentro de hoy para empezar a enfocarnos en la solución.

‘‘Hay que poner en agenda que el ambiente también es un derecho humano y que hay personas que ya están sufriendo los efectos del cambio climático’’, postularon.

Y buscando ese primer paso de informar, también quieren contagiar el chip de la incomodidad, ‘‘esto es muy importante no quedarse quieto, no dejar de preguntarse cosas’’, sentenció Wall.

En cifras

6

De cada 10 jóvenes, de entre 16 y 25 años, están muy o extremadamente preocupados por el cambio climático, según una reciente publicación en The Lancet.

45%

De reducciones de CO2 estima necesarias el IPCC –Panel de especialistas en cambio climático–, para limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1,5º en 2030.