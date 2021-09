La nueva vida de Pablo Granados en el campo

viernes 24 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

“Vivir en el campo es lo más”, resumió Pablo Granados su nueva vida, alejado de la ciudad de Buenos Aires. El actor ya iba esporádicamente a su casa en las afueras pero con la cuarentena comenzó a quedarse allí más tiempo y descubrió un nuevo estilo de vida.

“Iba un fin de semana o 15 días en el verano, pero la cuarentena me encontró ahí y ahora no me vuelvo. Es mi lugar en el mundo, eso yo ya lo sabía, pasa que no vivía ahí”, dijo en Cortá por Losano sobre su casa que queda en Lima, localidad de Zárate y se lamentó: “Lo que más descubro ahora es el tema de los incendios, que no paran”. Sobre qué es lo que más le gusta de no vivir en la ciudad, dijo: “Y el campo tiene esa cosa de bajar a tierra. O que salís, no sé, a dar una vuelta en bici para recargar. Con perros que antes no tenía, me gusta estar ahí. Igual a veces extraño un poquito”, agregó y contó que tiene sus árboles frutales: “Si quiero hacer un caipiroska voy y saco un limón de ahí”.

Aunque sus hijos Mery y Miguel, y su nieta Bernardita viven en Buenos Aires, suelen visitarlo frecuentemente: “El otro día Berni se quedó a dormir, hicimos un piyama party y a las cuatro y media se despertó llorando y diciendo ‘cuando lloro mi mamá me abraza y ella ahora no está’”.

Con su familia está unidos por la sangre, pero también por el ritmo: “Y en nuestra casa siempre hubo música, desde que ellos eran chiquitos, pero la que más se dedica a la música de los tres es Mery. Yo pensé que Migue era la persona más intensa, pero Bernardita lo superó ampliamente”.

Aunque no dio detalles, dijo que está en pareja. Según se puede ver en las redes sociales, su novia sería Camila Delossan, una joven también actriz con quien él suele grabar videos de humor que luego sube a Instagram. Además, dijo que su familia ya la conoce y que se llevan muy bien. “La quieren más a ella que a mí”, bromeó.

Este año el humorista había sido convocado para trabajar en ShowMatch, pero dijo que no. “Le mandamos un beso a Pablo, que este año decidió no trabajar en televisión. Le dio las gracias a Marcelo”, había anunciado José María Listorti y Pachu Peña dijo: “Y con su nueva vida en el campo, que está tranquilo”.

Lejos de la tele, pero no de la actuación, el ex VideoMatch crea personajes que luego comparte en sus redes sociales, donde tiene más de un millón y medio de seguidores. “Es un placer crear contenido especial para ustedes en estas fechas, ojalá lo disfruten tanto como yo!, había escrito al publicar un video sobre la Revolución de Mayo. Hace un tiempo había hablado sobre su nuevo estilo de vida en diálogo con la Tv Pública. “No vuelvo, me sacan con una grúa”, dijo en chiste y contó que se siente cómodo: “Yo tengo esta casa hace más de veinte años y el año pasado camino a Rosario que había sacado el permiso para llevarle cosas a mi mamá me empecé a quedar más y me surgió la idea de quedarme”.

Sobre si extrañaba, dijo que no: “Uno se vuelve ermitaño y cuando volvés (a la ciudad) y ves la cantidad de gente sin barbijo y todo, te querés quedar acá. También depende si el trabajo te lo permite, yo estoy mucho en redes y puedo hacerlo desde acá, acá se vive con menos, se gasta menos en cosas materiales y se puede ser feliz con menos”.