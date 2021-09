Acusado de violencia de género, se quejó de “la cultura de la cancelación”

viernes 24 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

El actor Johnny Depp, acusado de maltrato por su ex esposa Amber Heard, se quejó de la “cultura de la cancelación”.

“Nadie está seguro”, argumentó el actor de 58 años, al referirse a las protestas en contra de la decisión del Festival de Cine de San Sebastián de premiarlo por su trayectoria. Su ex esposa Amber Heard lo denunció por maltratos físicos, verbales y psicológicos.

A modo de defensa por las protestas desde diversos grupos feministas por la decisión del Festival de Cine de San Sebastián de darle un premio por su trayectoria, a pesar de las acusaciones por violencia de género, el actor afirmó que “nadie está seguro” con la cultura de la cancelación.

“Es una situación muy compleja. Vivimos una situación en la historia en la que cultura de la cancelación es aire contaminado que se exhala”, dijo el intérprete en conferencia de prensa al arribar al encuentro de cine, para luego añadir: “Nadie está seguro, basta que alguno diga una frase solamente”.

Acto seguido, Depp dijo que no duda que “este movimiento como tantos otros ha surgido con las mejores intenciones, pero está descontrolado” y advirtió que, a partir de ello, existen “situaciones desagradables que se empieza a pensar que es normal”.

De esta manera, el actor respondió ante los requerimientos de la prensa en torno a las diversas expresiones de rechazo a que sea reconocido con el premio Donostia en el prestigioso Festival, según consignan diarios españoles.

También. la Asociación de Mujeres Cineastas expresó su malestar ante la decisión del festival español de homenajearlo.

Frente a las críticas, el director del Festival, José Luis Rebordinos, firmó un texto en el que remarcaba su compromiso “contra la desigualdad, el abuso de poder y la violencia machista”, pero advertía a la vez que “de acuerdo con los datos probados que disponemos, Johnny Depp no ha sido detenido, acusado o condenado por ninguna forma de agresión o violencia contra ninguna mujer”.

Agradecido con el apoyo

Depp asistió a recibir el galardón Donostia en la noche del miércoles, y dijo aceptarlo “con humildad” y que agradeció “profundamente a un certamen de cine de verdad”. “Es algo que nunca olvidaré, lo llevaré siempre en la memoria”, remarcó el actor.

Depp hizo su entrada en el complejo arquitectónico Kursaal, sede del festival, en cuyo exterior el público que no pudo acercarse a la alfombra roja se agolpó en la vereda y aplaudió al intérprete estadounidense, que saludó con una amplia sonrisa.

Aplausos también hubo dentro del audiotorio para el actor: “Yo también los quiero y estoy aquí por un único motivo, por la gente, porque el cine es para las personas y ellas son las que mandan”, detalló.

Para el certamen que lo ha distinguido y en especial para su director, Rebordinos, tuvo palabras de “profundo” agradecimiento por concederle una distinción, que tras ser anunciada el pasado mes de agosto causó polémica entre quienes veían inoportuno un reconocimiento debido a la batalla judicial que mantiene con Heard, y que está lejos de definirse.

“Gracias a José Luis y a su fantástica manera de asumir las cosas”, destacó el protagonista de Piratas del Caribe, para el que el certamen donostiarra ha defendido la presunción de inocencia.

Y también dio las gracias a quienes lo apoyaron. “Son guerreros y siento los problemas en los que los ha podido afectar por mi causa”, resaltó Depp, que fue recibido en el escenario como un actor “inclasificable” que ha dado vida “a personajes únicos, carismáticos y excéntricos y, sobre todo, memorables”.

Antes de recoger el galardón, por la gran pantalla del Kursaal desfilaron algunas imágenes de la carrera del intérprete, que suma tres nominaciones a los Oscar, que ha obtenido un Globo de Oro y que también ha sido productor, además de director de algunos cortos y del largometraje The Brave.

Entre sus compañeras de reparto está Marion Cotillard, el otro Premio Donostia de esta edición de San Sebastián, a quien Depp dio la “felicitación” y de la que dijo que es “una chica fantástica, maravillosa”.

Enojado con Disney

Depp desestimó la decisión de Disney de despojarlo de su papel de Jack Sparrow en la saga Piratas del Caribe por las acusaciones en su contra.

“Soy consciente de como el capitán Jack ha alegrado la vida a tantos niños que están en hospitales. Nada me impedirá seguir siéndolo. No necesito que una empresa me lo permita. Son tiempos extraños y repentinos”, apuntó.

En la lucha judicial con Heard, casi todas las ex novias de Depp y muchas amigas (de Penélope Cruz a J.K. Rowling) han salido en defensa del actor, al que consideran “incapaz de hacer daño”, aunque su historial de altercados debido al alcohol y las drogas incluye arrestos policiales y varios acuerdos económicos para acallar agresiones.

Depp y Heard comenzaron su relación sentimental en 2011, durante el rodaje de Los diarios del ron. En febrero de 2015 la pareja pasó por el altar, pero apenas un año después, en mayo de 2016, ella solicitó el divorcio y una orden de alejamiento temporal alegando que Depp la había agredido verbal y físicamente. Un año después, firmaron un millonario divorcio.

Los juicios cruzados han terminado, según gran parte de la crítica, con la carrera de Depp. Ni Disney, ni Warner lo quieren en su equipo. El proyecto más actual del actor es una animación que lleva su voz.