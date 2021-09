Ex funcionario tucumano irá preso por encubrir un femicidio

jueves 23 de septiembre de 2021 | 6:03hs.

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán dejó firme las condenas de cuatro ex funcionarios del ex gobernador y actual senador José Alperovich, y de un ex policía por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos, la joven universitaria asesinada en 2006, y uno de ellos deberá ir a prisión para cumplir los 6 años que le impusieron en el juicio realizado en febrero de 2019.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) confirmó las condenas del exsecretario de Seguridad Eduardo Di Lella; del exjefe de Policía Hugo Sánchez; del exsubjefe de Policía Nicolás Barrera; del exsubjefe de la Regional Norte Rubén Brito; y del expolicía Waldino Rodríguez.

Los integrantes de la CSJT declararon inadmisible los recursos extraordinarios federales interpuestos por la defensa de Sánchez contra la sentencia emitida en febrero de este año y por la defensa de Di Lella contra la sentencia emitida en junio.

La decisión de la Corte deja firme las penas de 6 años de prisión impuestas a Di Lella y Sánchez; de 5 años y 5 meses a Barrera; de 5 años a Brito; y de 3 tres años de prisión condicional a Rodríguez.

El único que estaba en libertad era Di Lella, quien ahora deberá cumplir su pena en prisión, mientras que Sánchez, Barrera y Brito están con arresto domiciliario y Rodríguez, debido al monto de su pena, puede cumplirla en suspenso.

Di Lella, Sánchez, Barrera y Brito fueron funcionarios del tres veces gobernador de la provincia Alperovich, actualmente senador con licencia otorgada por la Cámara Alta, tras haber sido denunciado por abuso sexual por su sobrina segunda.

Las sentencias contra los cinco hombres por el denominado Caso Lebbos habían sido dictadas en el marco del juicio oral y público que comenzó en 2018 y concluyó el 25 de febrero de 2019, en que se ventiló el asesinato de Paulina y su posterior encubrimiento.