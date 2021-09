Belleza americana

jueves 23 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

La Asamblea del Año XIII suprimió hace más de 200 años los títulos de nobleza en la proto-Argentina. El uso de la corona hasta entonces estaba reservado a personas que no habían hecho mérito alguno para portarlas y que nunca osarían “ensuciar” sus pies en la polvorosa América. Desde entonces, cualquiera que lo desee puede adornar su crisma con una tiara, un tocado o lo que se le ocurra. Es cierto, en los concursos de belleza se elige a una sola, pero, fuera de eso, no hace falta proclamarse como la más linda (aunque sentirse una linda no implica que las demás sean feas) para lucir una corona, porque la vida no es una competencia y todas (y todos) pueden sentirse reina, princesa o un plebeyo con corona. Y mejor si es de industria misionera..