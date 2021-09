Tocados de autor, el detalle que perdura

jueves 23 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

Lograr la pieza soñada que se distingue por su originalidad, belleza y comodidad y que perdure en el tiempo. Con ese objetivo encara cada proyecto la artesana Karina Corrales que se especializa en la fabricación de tocados joya y joyería de autor.

La joyera trabaja en su emprendimiento Tocados por la Realeza desde 2018, y todo este tiempo de pandemia lo dedicó a capacitarse y producir diseños nuevos para dar a conocer su trabajo.

Su ingreso al universo de los tocados o fascinator y las tiaras fue “por casualidad”, contó y gracias a “un hada madrina”, que la impulsó a crear y mostrar sus obras.

Desde entonces, se dedica a afirmar la tendencia de llevar piezas de autor en eventos sociales, porque “son el detalle que define o realza un estilo y hace que un momento especial se sienta mágico”, expresó en una entrevista con El Territorio en su taller en el centro posadeño.

“Yo estudié joyería en el Complejo Educativo de Joyería en Buenos Aires y, cuando mi hija iba a cumplir 15 años, me pidió que le haga un tocado, la maquilladora y estilista Daniela Ibarra (que falleció en un accidente vial) peinó y maquilló a mi hija y cuando ve el complemento me dice: ‘Esto es hermoso, hay que darlo a conocer, acá no hay algo así’. Yo digo que fue mi hada madrina porque me alentó a armar mi emprendimiento, a mostrar mi trabajo, fue muy generosa”.

El accesorio más buscado

Quinceañeras, novias, madrinas, modelos, artistas, buscan cada vez más este accesorio realizado en metal y adornado con pedrería importada, cristales Swarovski y perlas de vidrio o de río, delicadamente entramados y engamados.

“Los materiales tienen que ser de excelente calidad, todos los elementos son importados, y busco que por más que lleve muchas piedras o cristales, la pieza sea ligera y cómoda de llevar”, explicó y confió: “El secreto de lucir un tocado es que quien lo lleva sienta que es parte de su cuerpo, que se sienta seguro y no que se esté moviendo todo el tiempo y que haya que acomodarlo.Un buen tocado no se desarma, no pierde la forma y es duradero”.

Creatividad y terapia

Corrales indicó que comenzó a formarse en el oficio “para hacer algo que me haga feliz y que me permita desarrollar la creatividad”, y definitivamente en la labor del taller encontró que “las horas pasan volando, puedo trabajar un montón sin darme cuenta de lo que pasa a mi alrededor, yo soy diseñadora gráfica también, y llevo adelante mi marca de manera muy artesanal, todo es hecho a mano, desde cada paso de las piezas hasta el envase, que es la presentación”.

Por redes sociales las personas le consultan por su catálogo y también por clases particulares, “es algo que me preguntan mucho si doy clases, yo todavía me estoy especializando, pero en un futuro sería lindo armar un curso, es una buena terapia y requiere mucha atención, precisión, concentración y también tiene un disfrute y una libertad de crear enormes”.

Ya envió tocados a otras provincias del país y a otros países.

Joyas de autor

Además de los tocados, desarrolla una línea de joyería de autor, con anillos y otros objetos. El proceso es a mano y utiliza piedras misioneras.“Es un rubro muy lindo el de las joyas y Misiones tiene sus propias piedras, eso le da un valor agregado y hay un interés de la gente que acompaña el trabajo de los artesanos”, concluyó.