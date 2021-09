Mauri Cardozo, a punto para maratón mundial de canotaje

miércoles 22 de septiembre de 2021 | 3:45hs.

Literalmente fueron meses de remarla, de buscar fondos y finalmente de armar el bolso después de tanto esfuerzo. Así, Mauricio Cardozo será el abanderado misionero en el Campeonato Mundial de Maratón en Pitesti, Rumania, en la categoría Masters, junto a la selección argentina de canotaje.

“Estoy muy ansioso, pero voy a darlo todo”, compartió emocionado Mauricio que ya llegó al Viejo Continente para aclimatarse hasta el lunes que será el día de la competencia de los 20 kilómetros.

La clasificación del posadeño, que representa al Club Río Paraná, de dio en el selectivo nacional a fines de abril en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y no fue el único en obtener pasaje mundialista ya que fueron cuatro los misioneros en lograrlo: Damián Cardozo, Franco Bacigalupi y Juan Pablo Tschopp, pero por cuestiones económicas sólo Mauricio logró recaudar los fondos para costear un viaje costoso gracias a la ayuda de su familia.

“Ahí clasificamos entre los diez primeros, en las instancias de 20 kilómetros en k1 y en k2 con Damián; también clasificaron Franco y Juan Pablo. En principio iríamos sólo con Damián, pero más que nada cuestiones económicas, él se bajó”, explicó el palista, al que le hubiera gustado estar acompañado por sus pares con los que comparte a diario entrenamiento hace muchos años.

Dejándolo todo en el día a día

Sobre cómo encaró estos meses previos, Mauri que hace años es protagonista en el foro local, regional y nacional señaló que “me hubiese gustado ir a unas regatas más antes de ir al Mundial porque está demostrado que hay que tener ese roce de competencia antes de un evento tan importante como este, pero bueno no se pudo así que estuve dándolo los todo en los entrenamientos”.

Y vaya si lo hizo que fueron meses de triple jornadas para estar lo mejor posible en una competencia que albergará a los mejores palistas del mundo en una competencia durísima que lleva aproximadamente 1 hora y 40 minutos y que incluye el acarreo del kayac en tierra.

“Fueron jornadas extenuantes, de triple turno entre gimnasio, agua y trote siempre guiado por el coach Claudio Colombo, desde siempre, y muy contentos; y también con los lineamientos desde la selección argentina a través de Julián Argañaraz desde el sur”, señaló Mauricio.

Finalmente, acerca de las expectativas, el misionero adelantó que “son como raras, con sentimientos encontrados porque si bien se dio todo, no sé con qué me voy a encontrar allá porque son los mejores exponentes a nivel mundial y encima en la Mundial de maratón de los 20 kilómetros de los cuales no éramos especialistas, más que nada somos velocistas 200, 500 y 1.000 metros, pero toda una experiencia nueva y voy a darlo todo”.

Así Mauri será el único misionero en ir, pero sin dudas es una construcción de un sueño en equipo que se lo ganó por tantos años de empeño y será su segundo Mundial ya que en el 2007 estuvo en el de Alemania, pero representando a Paraguay en k2 junto a Damián Cardozo, pero esta vez será con los colores albicelestes.