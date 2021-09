Por alta matrícula, habilitaron la biblioteca para dar clases

martes 21 de septiembre de 2021 | 6:04hs.

Según un relevamiento realizado por el Consejo General de Educación (CGE), de unas 2.000 escuelas que funcionan en Misiones, hay once primarias en el sector público y seis en el privado con más de 34 alumnos; y en el nivel medio hay 29 públicas y once privadas en esta condición.



Una de esas instituciones es el CEP 4, de Posadas, que tiene más de mil alumnos y cursos con entre 30 y 48 estudiantes.



Por ese motivo, el colegio ubicado en pleno centro de la capital provincial es uno de los que seguirá trabajando con la bimodalidad.



“Como es de público conocimiento se habló de la presencialidad plena. Pero nuestra institución, siguiendo lo que dijeron las autoridades y se firmó en el Consejo Federal de Educación (CFE), se atiene a su realidad. La realidad de nuestra escuela es que tenemos una matrícula de 1.200 alumnos. Por lo tanto, una vez que tomamos conocimiento de las nuevas resoluciones, medimos las aulas con el distanciamiento requerido de 90 centímetros y no nos permite la capacidad, de acuerdo al nuevo protocolo, para convocar a las dos burbujas”, contó a El Territorio Berta Quiroga, directora del establecimiento.



“Por eso lo primero que hice fue informar a la supervisora sobre cuál era nuestra situación”, agregó.



“Preparamos un protocolo interno para afianzar más las materias y asegurar la continuidad de lunes a viernes, además de incrementar la carga horaria, pero seguimos trabajando con una burbuja A y una B debido a que nuestra infraestructura no nos permite poder juntar a ambas porque no podríamos tener el distanciamiento requerido. Hoy con el distanciamiento pedido entran 15 alumnos por aula”, explicó.



Al aula que más alumnos tiene acuden 48 estudiantes.



“De primero a quinto año tenemos una matrícula alta. Ningún curso pudo volver completo y ahora tengo uno que, con autorización de las autoridades, utiliza la biblioteca porque aún separadas las burbujas no entran en el curso. Así fuimos buscando los espacios más grandes para poder cumplir con el protocolo”, señaló.



“Yo soy respetuosa de las decisiones que toma la superioridad, pero lo que se está privilegiando hoy a nivel nacional y provincial es la salud. Como directora tengo que garantizar que no haya contagios de Covid-19, la distancia, que todos tengan barbijo y haya aireación. En este momento el pedido es reducir la distancia a 90 y en situaciones excepcionales a 50 centímetros si el espacio físico lo permite, hoy me ajusto a eso”.



“Si el mes que viene las condiciones epidemiológicas lo ameritan y desde el Consejo General de Educación nos dicen que volvamos, haré lo que mis superiores me indiquen porque confío en las decisiones y en el criterio de ellos”, destacó e indicó que toda la comunidad educativa apoyó la decisión.



“Somos una de las escuelas en la provincia que no pudimos volver debido a la alta matrícula. Comparto que es necesario volver, pero en nuestro caso la realidad es diferente a las otras”, cerró.

Piden postergar presencialidad

Desde ayer el nivel terciario -no universitario- está habilitado para volver a la presencialidad plena. Pero algunos institutos buscan postergar el retorno, como es el caso del Instituto Montoya. El pedido fue formalizado a través de una reunión con autoridades del Spepm. “El 60% del alumnado viene del interior (...), restan dos meses de clases, exigirle al alumno que alquile por ese tiempo es complicado”, dijo Jorge Luengo, apoderado legal del Montoya, que cuenta con cerca de 2.500 alumnos.