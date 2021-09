El adiós definitivo

martes 21 de septiembre de 2021 | 6:01hs.

El histórico e influyente basquetbolista argentino Luis Scola decidió su retiro definitivo de la actividad profesional a los 41 años y fue nombrado como CEO del club italiano Pallacanestro Varese, donde jugó la última temporada.



El ex capitán del seleccionado argentino se había reincorporado al Varese en agosto pasado tras unas vacaciones y su futuro como jugador no estaba definido, pero fue revelado ayer por su representación con la novedad de su ingreso al Consejo Directivo de la entidad Además, el sábado amigos y familiares le habían realizado una emotiva despedida (foto) entre ellos ex futbolistas.



Scola había terminado su contrato a mediados de año pero tenía la opción de renovarlo por una nueva campaña, pero finalmente decidió ponerle punto final a una excepcional carrera de 26 años que incluyó una década en la NBA jugando en el máximo nivel del básquet mundial.



Luifa es el máximo anotador histórico del seleccionado, marcó 2.857 puntos en 173 partidos con el equipo nacional en 22 torneos diferentes. Miembro de la Generación Dorada, disputó cinco Juegos Olímpicos: fue campeón en Atenas 2004, bronce en Pekín 2008, cuarto en Londres 2012 y cuarto finalista en Río 2016 y Tokio 2020.



Su último partido como profesional fue con el seleccionado argentino el 3 de agosto pasado en la derrota 59-97 ante Australia, por cuartos de final de los JJOO. Con 7 puntos y 4 rebotes diseñó la última planilla de una inolvidable historia de 22 años con la “Albiceleste”.



La mejor versión olímpica de Scola, en términos estadísticos, se dio en la fase de grupos de Pekín 2008 frente a Rusia cuando completó su planilla con 37 puntos (12-16 en dobles, 8 rebotes, 3 asistencias, 2 tapones y un robo).



Previamente, cuando la Argentina eliminó al Dream Team en Atenas y se hizo con el oro olímpico, el porteño brilló en la final de Atenas 2004 ante Italia, con 25 unidades.



Los números de Scola en cada presentación olímpica fueron los siguientes: Atenas 2004 (17,6 promedio), Pekín 2008 (18,8), Londres 2012 (18), Río 2016 (14,8) y Tokio 2020 (16,5).