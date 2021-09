Consultas por fertilizantes siguen a pesar de las subas

martes 21 de septiembre de 2021 | 6:04hs.

En algunas zonas de la provincia productores agrícolas habían manifestado problemas para conseguir fertilizantes para yerba mate y té. El Territorio se comunicó con algunas agropecuarias que explicaron que el insumo está llegando, aunque algunas veces pueden darse demoras en los abastecimientos.



“Nosotros no tenemos grandes volúmenes, pero tenemos algunas bolsas, todo lo que sea triple 15 y urea se está consiguiendo. Sabemos que fertilizante para yerba mate se estaba entregando”, comentó Raúl Vogel, de la agropecuaria Campo en Capioví.



“Fertilizante tengo, en bolsas y para fraccionar también por kilo, se usa en la yerba mate y té. Las veces que pedimos nos abastecen sin problema”, acotaron desde la Agropecuaria Günter, de Jardín América.



También desde El Soberbio un comercio del rubro manifestó que tenían fertilizantes para la yerba mate, no así para el té.



Desde la producción se había explicado que había demanda de los productos, tanto para yerba y té para apuntalar el crecimiento de las plantas y que no decaigan tanto tras la importante sequía de los últimos meses. Para el caso del té, la cosecha está próxima arrancar, tras superarse los días frescos de la última semana. Se apuntó que por los bajos precios del cultivo, sería muy difícil la incorporación regular de fertilizantes que vienen con precios ascendentes.

Con la información de corresponsalías Jardín América y El Soberbio