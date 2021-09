Ángela, Ecko y Wicz patean el tablero con ‘Días de Gallos’

martes 21 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

Gallo: ser humano que improvisa, también llamado rapero o MC, en el freestyle. La primera producción original de HBO Max para la Argentina, Días de Gallos, es un drama juvenil y musical basado en el fenómeno que ha consagrado a artistas como Wos o a Ecko (Ignacio Spallatti), otro talento que brilló en las más severas competencias y que acá se prueba las ropas de actor.



Está bien acompañado: Ángela Torres, en su regreso a la actuación, y el talentoso Tomás Wicz, (que está por subir al escenario con Precoz, junto a Julieta Díaz), completan el grupo protagónico.



“Lo que yo no sabía de actuación le preguntaba a Ángela o a Tomi —dice el freestyler en diálogo con TN Show—. Lo que ellos no sabían del rap me preguntaban a mí o a Roma, a Klan o a Cacha. Estábamos todos en la misma: necesitábamos el uno del otro para complementarnos”.



“Hace mucho que no me enamoraba de ningún proyecto —cuenta Ángela—, había dejado de actuar. Pero cuando leí este guion, hubo ahí algo que instantáneamente me enamoró, más allá de la música y de la cultura del freestyle, que es lo que atraviesa a cada uno de estos personajes. Me parece que se trata de cosas que es importante visualizar”.



Cosas como orientaciones y tensiones sexuales, amor y amistad en el marco de una competencia dura que es un reflejo de la que implica tratar de salir adelante.



“Al fin podemos actuar esto, las cosas que nos están pasando de verdad, las cosas con las que nos identificamos, juventud que en realidad nada tiene que ver con lo que realmente está pasando, por lo menos en cierto círculo”, dijo Wicz.



La serie, fue escrita por Joaquín Bonet y crada por y creada por Lucas Jinkis y Hernán Guerschuny.