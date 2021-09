Santo Tomé: buscan ubicar al pitbull que atacó salvajemente a dos personas

lunes 20 de septiembre de 2021 | 20:45hs.

La semana pasada una noticia conmovió a la localidad de Santo Tomé, concretamente al barrio Tablada. Es que un perro raza pitbull atacó a un niño, y luego intervino su madre, y también fue agredida ferozmente por el can.

Desde el sitio del grupo comunitario “Soy tu amigo fiel” afirman que el animal, de nombre Dante, se encuentra en observación en el canil municipal; y que si en diez días no es reubicado en una familia que lo contenga (la que será evaluada), procederán a sacrificarlo. Dante fue castrado, y en breve publicarán los requisitos para el futuro adoptante, que son específicos y excluyentes, bajo apercibimiento judicial.

Aseguran que el animal estaba siendo criado de mala manera, presenta desnutrición, y se aplicarán con él técnicas de adiestramiento, pero se necesita un adoptante ideal, ya que Dante requiere disciplina, adiestramiento, dedicación y cariño.

La tarde del ataque un vecino del barrio Tablada terminó arrojándose sobre el can para intentar que soltara a la mujer, y aunque no fue una tarea fácil, después de forcejear por varios minutos, y con gritos de vecinos de fondo, lo logró. Poco después, la mujer y el niño fueron enviados al Hospital San Juan Bautista, y el can fue destinado al canil municipal, donde aguarda su destino.